Netko je pronašao nepredstavljeni Pixel Watch 5 na dnu oceana

Na dnu oceana pronađen je prototip Googleova nadolazećeg Pixel Watcha 5, a prema objavljenim fotografijama čini se da novi model neće donijeti veće dizajnerske promjene

Curenje informacijama o Googleovim nadolazećim uređajima nije toliko neuobičajeno, ali ovaj najnoviji slučaj svakako je. Naime, prototip nadolazećeg Pixel Watcha 5 navodno je pronađen ni više ni manje nego na dnu – Atlantskog oceana.

„Moj je prijatelj pronašao ovaj sat prije nekoliko dana pod vodom, dok je ronio u blizini otoka St. Martin. Primijetio je da stražnja strana sata upućuje na to da je riječ o Googleovom Pixel Watchu 5, koji još nije ni predstavljen, a kamoli pušten u prodaju“, objavio je na X-u Randy Pitchford, suosnivač Gearbox Softwarea, studija poznatog po serijalu Borderlands.

A friend of mine found this watch a few days ago ~underwater~ when he was scuba diving near the island of St. Martin. He noted that the reverse of the watch indicates that it is a Google Pixel 5, which has not yet been announced, let alone released. It seems to be fine. The face… pic.twitter.com/Mnenov1sFE — Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 31, 2026

Pitchford navodi da je sat imao dovoljno energije da prikaže vrijeme, ali je glavna baterija ispražnjena te se ne može uključiti. Na temelju objavljenih fotografija, vidljivo je da Pixel Watch 5 izgleda identično prethodnike, a na stražnjoj strani uređaja nalaze se oznake koje upućuju na IP68 zaštitu od prodora vode i prašine, što bi moglo objasniti zašto je sat preživio na dnu oceana.

Oznake na stražnjoj strani također upućuju na prisutnost senzora otkucaja srca, UWB čipa, senzora pulsa, SpO2 senzora te mogućnost praćenja temperature kože. Riječ je, dakle, o značajkama koje se očekuju od modernog pametnog sata višeg ranga i koje smo, na kraju krajeva, i očekivali od Pixela 5.

Google se za sada nije oglasio o ovom neobičnom pronalasku, a ako je za pretpostavljati, vjerojatno ni neće.