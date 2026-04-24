OnePlus predstavio Watch 4 s titanijskim kućištem i baterijom koja traje do 16 dana

SPECIFIKACIJE Ekran LTPO OLED, 466 × 466 piksela, vršna svjetlina do 3.000 nita, safirno staklo Čip Snapdragon Wear W5 + BES2800 (low-power) RAM / Memorija 2 GB / 32 GB Senzori Akcelerometar, žiroskop, optički senzor otkucaja srca, SpO2 (kisik u krvi), temperatura zapešća, geomagnetski senzor, senzor ambijentalnog svjetla, barometar Povezivost Bluetooth 5.2, Wi-Fi (dual-band), GPS (dual-band: Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS), NFC Otpornost 5 ATM, IP68, IP69, MIL-STD-810H Baterija 646 mAh, do 16 dana (power saver), do 5 dana (smart mode), punjenje 7,5 W (~75 min) Softver Wear OS 6 + OxygenOS Watch 8 Dimenzije i masa 47,4 × 47,4 × 11 mm / 43 g (bez remena), 68 g (s remenom)

OnePlus je službeno predstavio svoj najnoviji pametni sat, OnePlus Watch 4, koji donosi nekoliko manjih, ali značajnih nadogradnji u odnosu na prethodnika.

Za početak, istaknimo da je sat po novome izrađen od titana i da je time izdržljiviji na ogrebotine i habanje. Osim robusnijeg kućišta, OnePlus Watch 4 zadovoljava MIL-STD-810H standard otpornosti, podržava upravljanje mokrim rukama te nudi otpornost na koroziju u morskoj vodi, što bi moglo biti korisno onima koji s njime planiraju plivati. Tu su još i certifikati 5ATM, IP68 i IP69.

Pokreće ga Snapdragon Wear W5 u kombinaciji s dodatnim BES2800 čipom za štednju energije. Na raspolaganju su 2 GB RAM-a i 32 GB interne memorije, što je i u skladu s ostalim pametnim satovima ovoga ranga. Kako navode iz OnePlusa, baterija kapaciteta 646 mAh omogućuje do 16 dana rada u štednom načinu, odnosno do pet dana u standardnom pametnom načinu korištenja, uz punjenje do 100 posto za oko 75 minuta.

OnePlus Watch 4 Foto: OnePlus

Što se tiče zaslona, OnePlus Watch 4 ima LTPO OLED zaslon rezolucije 466 x 466 piksela, vršne svjetline do 3.000 nita, a od ogrebotina i puknuća štiti ga safirno staklo. Softversku stranu pokriva Googleov aktualni Wear OS 6 uz OxygenOS sučelje. Spomenimo i da sat ima dimenzije 47,4 x 47,4 x 11 mm, uz masu od 43 grama bez remena, odnosno 68 grama s njim.

Sat nudi više od 100 sportskih načina rada, uključujući automatsko prepoznavanje za šest aktivnosti te niz senzora za praćenje zdravlja i aktivnosti, poput mjerenja otkucaja srca, razine kisika u krvi i temperature zapešća. Podržan je dvopojasni GPS, povezivanje putem Wi-Fi-ja, Bluetootha 5.2 te NFC-a s plaćanjem putem Google Walleta.

Kako se neslužbeno već moglo naslutiti, riječ je o preimenovanoj verziji modela Oppo Watch X3 koji je nedavno predstavljen u Kini. Cijena mu još uvijek nije poznata, kao ni dostupnost, ali na osnovu prethodnih modela, možemo pretpostaviti da će stići na europsko tržište.