Ovako bi trebao izgledati Galaxy Watch Ultra 2

Samsung se sprema predstaviti svoj najnapredniji sat do sada, a ako je za suditi prema neslužbenim renderima, promjena u dizajnu praktički neće biti

Nakon niza glasina i neslužbenih informacija koje su se pojavile posljednjih dana, društvenim mrežama kruže novi renderi Samsungovog nadolazećeg pametnog sata Galaxy Watch Ultre 2. Slike je objavio poznati leaker Evan Blass koji se nedavno "umirovio" od objavljivanja neslužbenih informacija, ali čini se da je teško izaći iz tog svijeta kada se jednom u njega uđe.

U svakom slučaju, renderi pokazuju da Samsung neće radikalno mijenjati dizajn svoje Ultra serije. Galaxy Watch Ultra 2 tako zadržava prepoznatljiv izgled prethodnika, ali uz nešto tanje rubove oko zaslona te blago izmijenjene oznake na okviru kućišta.

Objavljene slike otkrivaju i nekoliko tehničkih detalja. Sat bi trebao dolaziti u kućištu promjera 47 milimetara, uz zaštitu zaslona od safirnog stakla. Očekuju se i podrška za LTE povezivost, GPS te vodootpornost do 10 ATM, što znači da će uređaj i dalje biti namijenjen korisnicima koji se bave sportom i aktivnostima na otvorenom.

Ipak, najveća novost mogla bi se skrivati ispod kućišta. Prema ranijim glasinama, Galaxy Watch Ultra 2 trebao bi dobiti bateriju kapaciteta čak 800 mAh, što bi predstavljalo značajno povećanje u odnosu na prethodni model koji je imao bateriju od 590 mAh. Ako se te informacije pokažu točnima, novi bi sat raspolagao s približno 36 posto većim kapacitetom baterije, što bi trebalo rezultirati osjetno duljom autonomijom.

Samsung bi Galaxy Watch Ultra 2 trebao službeno predstaviti na Galaxy Unpackedu koji će se održati sljedećeg mjeseca.