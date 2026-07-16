Ovako će izgledati Pixel Watch 5

Uz nove Pixele 11, Google će 12. kolovoza predstaviti i svoju novu generaciju pametnog sata koja se dizajnerski neće puno razlikovati od prethodnika

Kako to i inače biva prije Googleovih velikih predstavljanja, objavljeni su renderi nadolazećeg Pixel Watcha 5 koji će službeno biti predstavljen 12. kolovoza zajedno sa serijom mobitela Pixel 11.

Naime, renderi koje je objavio The Tide Chart u suradnji s poznatim leakerom OnLeaksom, pokazuju da Google ove godine nije posegnuo za većim dizajnerskim promjenama. Drugim riječima, Pixel Watch 5 zadržava prepoznatljiv okrugli oblik s kupolastim staklom.

Pixel Watch 5 Foto: The Tide Chart/OnLeaks

Pixel Watch 5 bit će dostupan u dvije veličine kućišta, 41 i 45 milimetara, a obje će se nuditi u Wi-Fi i LTE izvedbama. Manji model dolazit će u bojama Dark Anthracite, Natural Silver, Pyrite i Warm Gold, dok će veća verzija ostati bez zlatne inačice.

Pixel Watch 5 Foto: The Tide Chart/OnLeaks

Nadalje, Pixel Watch 5 trebao bi stići s Wear OS-om 7 te nešto većim baterijama u odnosu na prethodnu generaciju, ali s 50-ak eura većom cijenom. No, čini se da neće samo Pixel Watch 5 stići na tržište s većom cijenom, već i Pixeli 11. Čitavu tablicu s europskim cijenama pogledajte u tekstu kojeg prilažemo.