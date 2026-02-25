Pametni satovi s WearOS-om sada upozoravaju na potrese bez povezanog mobitela

Google je upozorenja na potrese na Wear OS-u uveo prošle godine, no tada su se obavijesti samo preslikavale s mobitela

Google je nadogradio svoj sustav upozorenja na potrese na pametnim satovima s Wear OS-om, omogućivši im da korisnike obavijeste o potresima čak i kada nisu povezani s mobitelom.

Iako to zvuči poprilično korisno, u bilješkama najnovije verzije Google Play Servicesa stoji da će to funkcionirati samo ako pametni satovi imaju svoju vlastitu internetsku vezu. Drugim riječima, funkcija će biti dostupna samo na pametnim satovima koji podržavaju eSIM.

Obavijesti za potrese Foto: Google

Inače, Googleov sustav za detekciju potresa temelji se na agregiranim podacima senzora s milijuna Android uređaja. Kada akcelerometar na mobitelu detektira vibracije koje bi mogle upućivati na potres, uređaj anonimno šalje podatke zajedno s približnom lokacijom na Googleove poslužitelje.

Ako sustav u kratkom vremenu zaprimi velik broj sličnih dojava s obližnjih lokacija, automatski generira upozorenje za korisnike na pogođenom području. Za sada nije poznato planira li Google u budućnosti u sustav uključiti i podatke senzora s pametnih satova čime bi se dodatno povećala preciznost i brzina detekcije.