Pixel Watch uskoro bi se mogao automatski otključavati pomoću mobitela

Google već omogućuje otključavanje Pixela pomoću značajke Watch Unlock, koja koristi Pixel Watch, no čini se da tvrtka priprema i obrnutu funkcionalnost

Google priprema novu mogućnost za Pixele koja će korisnicima omogućiti automatsko otključavanje Pixel Watcha čim otključaju svoj Pixel mobitel. Tragovi značajke otkriveni su u najnovijoj verziji aplikacije Connected Phone & Watch, što upućuje na to da je njezino predstavljanje sve bliže.

Naime, za razliku od postojeće značajke Watch Unlock, koja omogućuje otključavanje Pixela pomoću sata, nova opcija pod nazivom Phone to Watch Unlock radi u suprotnom smjeru. Nakon što korisnik otključa svoj mobitel, upareni Pixel Watch automatski će se otključati, bez potrebe za ponovnim unosom PIN-a ili uzorka na satu.

Prema informacijama pronađenima u kodu aplikacije, funkcija će zahtijevati jednokratno postavljanje. To znači da će korisnik na mobitelu morati potvrditi PIN ili uzorak za otključavanje sata, nakon čega će uređaji uspostaviti pouzdanu vezu. Ako korisnik kasnije prijeđe na novi Pixel Watch, ta će se veza automatski prenijeti na novi uređaj, bez ponovnog prolaska kroz postupak konfiguracije.

Iako Google još nije službeno najavio ovu značajku niti otkrio datum njezina dolaska, očekuje se da bi mogla biti predstavljena zajedno s Pixel Watchom 5, čije je predstavljanje zakazano za 12. kolovoza.