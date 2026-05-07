Redmi Watch 6 stiže na globalno tržište s baterijom koja traje preko tri tjedna

Redmi Watch 6 nakon kineske premijere protekle jeseni sada stiže i na globalno tržište. Xiaomi je svoj novi pametni sat uvrstio na svoju globalnu internetsku stranicu, čime je potvrđen početak šire dostupnosti uređaja izvan Kine.

Novi Redmi Watch 6 dolazi u dvije verzije, s podrškom za NFC i bez nje, a najveći naglasak stavljen je na veliki 2,07-inčni AMOLED zaslon. Riječ je o panelu rezolucije 432 x 514 piksela, s frekvencijom osvježavanja od 60 Hz i vršnom svjetlinom od čak 2.000 nita, što bi trebalo osigurati dobru vidljivost i na jakom suncu.

Kućište sata dimenzija je 46,45 x 40,03 x 9,94 milimetara, dok bez remena teži 31 gram. Xiaomi će ga nuditi u bojama Obsidian Black, Silver Gray i Glacier Blue.

Kao i većina modernih pametnih satova, Redmi Watch 6 podržava praćenje otkucaja srca i razine kisika u krvi, a opremljen je i akcelerometrom, žiroskopom, senzorom ambijentalnog svjetla te elektroničkim kompasom. Za navigaciju koristi GPS, Galileo, Glonass, BeiDou i QZSS sustave, dok se povezivanje s mobitelom odvija putem Bluetootha 5.4.

Jedna od glavnih prednosti uređaja trebala bi biti autonomija baterije. Xiaomi navodi da bi baterija kapaciteta 550 mAh mogla osigurati do 24 dana korištenja s jednim punjenjem. Istaknimo i da sat ima 512 MB interne pohrane, otpornost na vodu do 5 ATM te ugrađene zvučnik i mikrofon.

Xiaomi zasad nije otkrio cijenu ni točan datum dolaska na europsko tržište, ali budući da su se prijašnje generacije mogle kupiti u Hrvatskoj, isto se očekuje i od "šestice".