Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i Watch 9 pogoni Snapdragon i veće baterije

Samsung je novu generaciju Galaxy Watcha opremio Qualcommovim Snapdragon Wear Elite SoC-om, što označava odmak od vlastitih Exynosa koji su pokretali prethodne generacije

Matej Markovinović četvrtak, 23. srpnja 2026. u 06:30
Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 📷 Foto: Samsung
Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2 Foto: Samsung

Osim novih sklopivih mobitela, Samsung je na ljetnom Galaxy Unpackedu predstavio i novu generaciju svojih pametnih satova, što uključuje naprednu Galaxy Watch Ultru 2 te standardni Galaxy Watch 9. Classic modela, na žalost nekih kupaca, ove godine nema, iako se proteklih mjeseci šuškalo da bi ga Samsung mogao predstaviti. 

Galaxy Watch Ultra 2

Samsung je kod Galaxy Watcha Ultre 2 najveći naglasak stavio na autonomiju i izdržljivost, što će, vjerujemo, mnogi cijeniti. Nova baterija kapaciteta 800 mAh čak je 35 posto veća od one u prethodniku, što je ujedno i najveća baterija ikad ugrađena u neki Galaxy Watch. Unatoč tome, sat je postao tanji. Debljina kućišta smanjena je s 12,1 na 10,7 milimetara, dok je masa kućišta ostala 61,5 grama. Samsung navodi da je to postignuto potpuno redizajniranom unutarnjom konstrukcijom te novim, lakšim remenima.

Galaxy Watch Ultra 2 📷 Foto: Samsung
Galaxy Watch Ultra 2 Foto: Samsung

Nadalje, kućište promjera 47 milimetara izrađeno je od titana, a sprijeda se nalazi 1,52-inčni OLED zaslon rezolucije 498 × 498 piksela koji postiže impresivnih 5.000 nita vršne svjetline. Za performanse je zadužen Snapdragon Wear Elite izrađen u 3-nanometarskom proizvodnom procesu, uz 2 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Sat podržava LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC i dvofrekventni GPS, a pokreće ga One UI 9 Watch temeljen na Wear OS-u 7.

Među novim značajkama ističe se certifikat EN13319 koji omogućuje korištenje sata za ronjenje. Ultra 2 automatski prati dubinu, vrijeme i temperaturu vode, a kasnije ove godine stiže i aplikacija Diving razvijena u suradnji s proizvođačem ronilačke opreme Mares. Tu su i poboljšane sportske funkcije poput Trail Runa te naprednijeg praćenja hidratacije.

Galaxy Watch Ultra 2 📷 Foto: Samsung
Galaxy Watch Ultra 2 Foto: Samsung

Galaxy Watch Ultra 2 također ima certifikate IP69K i 10 ATM za otpornost na vodu te dolazi s novim Marine, PeakForm i Trail remenima namijenjenima aktivnostima na otvorenom. Cijena mu je 750 eura.

Galaxy Watch 9

Standardni Galaxy Watch 9 dolazi u veličinama od 40 i 44 milimetra te dizajnerski ostaje vrlo sličan prethodnoj generaciji. Aluminijsko kućište debelo je 8,6 milimetara, a dimenzije i masa praktički su nepromijenjene, što je u redu s obzirom da je Galaxy Watch 8 poprilično lagan sa svojih 30-ak grama bez remena. 

Galaxy Watch 9 📷 Foto: Samsung
Galaxy Watch 9 Foto: Samsung

Manji model koristi 1,34-inčni OLED zaslon rezolucije 438 × 438 piksela, dok veća verzija ima 1,47-inčni OLED panel rezolucije 480 × 480 piksela. Oba zaslona postižu maksimalnu svjetlinu od 3.000 nita te su zaštićena safirnim staklom. Watch 9 također pogoni Snapdragon Wear Elite uz 2 GB RAM-a, no raspolaže s 32 GB interne memorije, odnosno upola manje nego Ultra 2. Podržani su LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC i dvofrekventni GPS.

Veći pomak vidi se kod baterije manjeg modela koja je povećana s 325 na 390 mAh, dok je baterija 44-milimetarske verzije narasla na 445 mAh. Sat ima certifikate IP68 i 5 ATM, što ga čini prikladnim za plivanje, ali ne i za ronjenje.

Galaxy Watch 9 📷 Foto: Samsung
Galaxy Watch 9 Foto: Samsung

Galaxy Watch 9 inače je dostupan sa Sports, Misty i Fabric remenima, a pokreće ga One UI 9 Watch temeljen na Wear OS-u 7 s novim AI mogućnostima za praćenje zdravlja i sportskih aktivnosti. Manji, 40-milimetarski model bit će 440 eura, dok je veći 44-milimetarski 490 eura. 

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