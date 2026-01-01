Samsungova nova značajka pazit će na zdravlje vašeg mozga

Samsung navodno priprema značajku koja bi putem telefona i nosivih uređaja pratila rane znakove kognitivnog pada i demencije

Bug.hr četvrtak, 1. siječnja 2026. u 08:48
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Naši mobiteli sposobni su pratiti čitav niz statistika i informacija o nama, a čini se da će Samsung toj mješavini uskoro dodati značajku Brain Health koja će otkrivati rane znakove demencije, a koja će biti predstavljena na nadolazećem CES-u.

Prema informacijama koje prenosi portal Chosun Biz, Brain Health će pratiti vaš glas, način hodanja i obrasce spavanja kako bi uočio pokazatelje kognitivnog pada. Podaci će se prikupljati i putem vašeg mobitela i putem bilo kojeg Samsung nosivog uređaja koji posjedujete, poput pametnog sata.

Za ovu značajku navodno se priprema i klinička validacija, iako je važno napomenuti da Brain Health neće moći definitivno potvrditi jeste li u opasnosti od demencije, već samo ukazati na neke znakove o kojima biste trebali razgovarati sa svojim liječnikom.

Navodi se također da će Brain Health uključivati i "funkcije za poboljšanje i prevenciju" kako bi vaš mozak ostao oštar i kako bi se smanjile šanse za razvoj demencije u budućnosti. Kao primjer navodi se program za treniranje mozga koji će biti uključen u značajku.

Svi osjetljivi podaci bit će zaštićeni sigurnosnim sustavom Samsung Knox, a njima će se upravljati lokalno na uređaju, umjesto da se šalju u oblak. Čini se vrlo vjerojatnim da će nova značajka raditi u tandemu s postojećom aplikacijom Samsung Health.

 



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi