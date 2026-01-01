Samsungova nova značajka pazit će na zdravlje vašeg mozga

Naši mobiteli sposobni su pratiti čitav niz statistika i informacija o nama, a čini se da će Samsung toj mješavini uskoro dodati značajku Brain Health koja će otkrivati rane znakove demencije, a koja će biti predstavljena na nadolazećem CES-u.

Prema informacijama koje prenosi portal Chosun Biz, Brain Health će pratiti vaš glas, način hodanja i obrasce spavanja kako bi uočio pokazatelje kognitivnog pada. Podaci će se prikupljati i putem vašeg mobitela i putem bilo kojeg Samsung nosivog uređaja koji posjedujete, poput pametnog sata.

Za ovu značajku navodno se priprema i klinička validacija, iako je važno napomenuti da Brain Health neće moći definitivno potvrditi jeste li u opasnosti od demencije, već samo ukazati na neke znakove o kojima biste trebali razgovarati sa svojim liječnikom.

Navodi se također da će Brain Health uključivati i "funkcije za poboljšanje i prevenciju" kako bi vaš mozak ostao oštar i kako bi se smanjile šanse za razvoj demencije u budućnosti. Kao primjer navodi se program za treniranje mozga koji će biti uključen u značajku.

Svi osjetljivi podaci bit će zaštićeni sigurnosnim sustavom Samsung Knox, a njima će se upravljati lokalno na uređaju, umjesto da se šalju u oblak. Čini se vrlo vjerojatnim da će nova značajka raditi u tandemu s postojećom aplikacijom Samsung Health.