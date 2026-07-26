Samsungovi novi pametni satovi dobivaju pet godina softverske podrške

Galaxy Watch Ultra 2 i Galaxy Watch 9 dobivat će pet velikih nadogradnji Wear OS-a i pet godina sigurnosnih zakrpa, što je godinu više u odnosu na prethodne generacije

Samsung je potvrdio da će njihovi novi pametni satovi, Galaxy Watch Ultra 2 i Galaxy Watch 9, dobivati pet velikih nadogradnji Wear OS-a te pet godina sigurnosnih ažuriranja. Time je tvrtka produljila razdoblje softverske podrške za godinu dana u odnosu na prethodne generacije pametnih satova.

Oba modela na tržište stižu 7. kolovoza s unaprijed instaliranim Wear OS-om 7 i Samsungovim korisničkim sučeljem One UI 9 Watch. To znači da će, zahvaljujući novoj politici softverske podrške, dobivati ažuriranja operativnog sustava i sigurnosne zakrpe sve do 2031. godine.

Podsjetimo, najnapredniji model u ponudi, Galaxy Watch Ultra 2, opremljen je 1,52-inčnim Super AMOLED zaslonom rezolucije 498 × 498 piksela, vršnom svjetlinom od 5.000 nita i zaštitnim safirnim staklom. Pokreće ga Snapdragon Wear Elite uz 2 GB RAM-a i 64 GB interne memorije.

Sat ima kućište od titana, posjeduje IP68 i IP69K certifikate otpornosti na vodu i prašinu, zadovoljava MIL-STD-810H vojni standard te podržava ronjenje do dubine od 40 metara. Za autonomiju je zadužena baterija kapaciteta 800 mAh s podrškom za 10-vatno bežično punjenje.

S druge strane, Galaxy Watch 9 dostupan je u izvedbama od 40 i 44 milimetra. Koristi isti Snapdragon Wear Elite SoC i 2 GB RAM-a, ali dolazi s 32 GB interne memorije. Manji model ima 1,34-inčni Super AMOLED zaslon rezolucije 438 × 438 piksela i bateriju kapaciteta 390 mAh, dok veći donosi 1,47-inčni zaslon rezolucije 480 × 480 piksela te bateriju od 445 mAh. Oba zaslona postižu vršnu svjetlinu od 3.000 nita, a oba modela podržavaju 10-vatno bežično punjenje.

Više o cijenama i dostupnosti Samsungovih novih pametnih satova pogledajte u tekstu kojeg prilažemo.