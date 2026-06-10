Telegram se vraća na Apple Watch s novom aplikacijom

Telegram se nakon nekoliko godina ponovno vraća na Apple Watch s izvornom aplikacijom za watchOS koja donosi i neke nove, modernije značajke

Telegram je predstavio novu nativnu aplikaciju za Apple Watch, čime se nakon višegodišnje pauze ponovno vraća na Appleov watchOS.

Naime, nova verzija Telegrama za watchOS donosi podršku za slanje tekstualnih i glasovnih poruka te niz dodatnih mogućnosti koje korisnicima omogućuju korištenje većeg dijela funkcionalnosti izravno na zapešću.

⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE — Pavel Durov (@durov) June 9, 2026

Osim razmjene poruka, korisnici mogu pregledavati i slati GIF-ove, gledati videozapise, dijeliti svoju lokaciju te koristiti stickere. Aplikacija također omogućuje pristup svim razgovorima i kontaktima, pa za osnovnu komunikaciju više nije potrebno posezati za iPhoneom.

Kako to i inače biva s ovakvim aplikacija, za početno je postavljanje potrebno na Apple Watchu skenirati QR kod prikazan u Telegramovoj aplikaciji na iPhoneu, nakon čega će se sinkronizirati kontakti i poruke.