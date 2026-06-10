Telegram se vraća na Apple Watch s novom aplikacijom
Telegram se nakon nekoliko godina ponovno vraća na Apple Watch s izvornom aplikacijom za watchOS koja donosi i neke nove, modernije značajke
Telegram je predstavio novu nativnu aplikaciju za Apple Watch, čime se nakon višegodišnje pauze ponovno vraća na Appleov watchOS.
Naime, nova verzija Telegrama za watchOS donosi podršku za slanje tekstualnih i glasovnih poruka te niz dodatnih mogućnosti koje korisnicima omogućuju korištenje većeg dijela funkcionalnosti izravno na zapešću.
Osim razmjene poruka, korisnici mogu pregledavati i slati GIF-ove, gledati videozapise, dijeliti svoju lokaciju te koristiti stickere. Aplikacija također omogućuje pristup svim razgovorima i kontaktima, pa za osnovnu komunikaciju više nije potrebno posezati za iPhoneom.
Kako to i inače biva s ovakvim aplikacija, za početno je postavljanje potrebno na Apple Watchu skenirati QR kod prikazan u Telegramovoj aplikaciji na iPhoneu, nakon čega će se sinkronizirati kontakti i poruke.