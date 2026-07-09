Američke savezne države tuže Metu i traže 1,4 bilijuna dolara odštete

Tužitelji tvrde da je Meta društvene mreže namjerno osmislila tako da potiču ovisničko ponašanje kod mladih korisnika, dok tvrtka sve optužbe odbacuje

Nekoliko američkih saveznih država od Mete traži čak 1,4 bilijuna dolara odštete, tvrdeći da su Facebook i druge njezine društvene mreže namjerno osmišljene kako bi kod mladih korisnika poticale ovisničko ponašanje.

Postupak predvode Kalifornija, Colorado, Kentucky i New Jersey, a suđenje se održava u Oaklandu u Kaliforniji. Iako sudski podnesci još nisu javno objavljeni, tijekom ročišta održanog u lipnju otkriveno je da se potencijalna odšteta temelji na procijenjenom broju mladih korisnika koji su, prema tvrdnjama tužitelja, bili pogođeni navodno manipulativnim dizajnom Metinih društvenih mreža.

Savezne države također tvrde da je Meta korisnike dovodila u zabludu predstavljajući svoje mreže sigurnijima nego što jesu. Meta, s druge strane, odbacuje optužbe i ističe da "ovisnost o društvenim mrežama" trenutačno nije službeno priznata kao psihijatrijska dijagnoza.

Kako prenosi Reuters, sud je prošlog mjeseca odbio Metin zahtjev za odbacivanje tužbe, čime je postupak nastavljen. Tijekom suđenja tek treba utvrditi jesu li Facebook i druge Metine društvene mreže doista osmišljeni tako da izazivaju ovisnost, je li tvrtka svjesno negirala takve tvrdnje te jesu li pojedine značajke bile posebno usmjerene prema mlađim korisnicima.

Meta je u sudskim dokumentima poručila da bi kazna od 1,4 bilijuna dolara bila bez presedana u povijesti zaštite potrošača. Zanimljivo, tržišna vrijednost tvrtke trenutačno iznosi oko 1,52 bilijuna dolara, što je tek nešto više od iznosa koji tužitelji traže.