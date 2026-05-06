Apple pristao na nagodbu od 250 milijuna dolara zbog oglašavanja Siri koja ne postoji

Američki kupci novijih generacija iPhonea dobit će odštetu nakon tužbe koja tvrdi da su mogućnosti sustava Apple Intelligence i nove Siri lažno oglašavane kao odmah dostupne

Kolektivna tužba, podnesena u SAD-u prošle godine, teretila je Apple da je obmanuo kupce novijih iPhonea, kad je riječ o novim značajkama umjetne inteligencije iz sustava Apple Intelligence. Spor se fokusirao na promotivnu kampanju koja je uključivala značajno unapređenje glasovnog asistenta Siri, osnaženog AI-jem, koji dan-danas nije dostupan u najavljivanom obliku. Unatoč tomu, oglasi su isticali nove funkcije kao "dostupne već sad", što jednostavno nije odgovaralo istini.

Sporno oglašavanje mogućnosti

Sudski spor sada je okončan tako što je Apple pristao isplatiti ukupno 250 milijuna dolara odštete u sklopu nagodbe podnesene saveznom sudu u Kaliforniji. Kompanija nije priznala nikakvu krivnju niti kršenje zakona, no vlasnicima iPhonea na račune će sjesti određeni iznosi odštete (samo u SAD-u, da se ne biste prerano počeli radovati).

Promovirajući sustav Apple Intelligence, prema navodima iz tužbe, Apple je koristio lažno oglašavanje kako bi potaknuo prodaju uređaja, tvrdeći da su napredne AI mogućnosti dostupne, dok su odvjetnici tužitelja istaknuli da mnoge od tih funkcija nisu postojale u vrijeme oglašavanja, ne postoje ni danas, a neke se možda neće pojaviti još godinama.

Do 95 dolara po uređaju

Tužba je obuhvatila približno 36 milijuna uređaja kupljenih u SAD-u u razdoblju od 10. lipnja 2024. do 29. ožujka 2025. godine. Među modelima, za koje se može dobiti odšteta, nalaze se iPhone 16, iPhone 15 Pro te 15 Pro Max. Prema postignutoj nagodbi, vlasnici tih bi modela mogli primiti između 25 i 95 dolara po uređaju, ovisno o ukupnom broju odobrenih zahtjeva za odštetom.

Nadzorno tijelo za oglašavanje u SAD-u, National Advertising Division, također je zaključilo da je Apple neopravdano sugerirao kako je nova, personaliziranija verzija Siri "dostupna sada". Odvjetnik Ryan Clarkson, čiji je ured pokrenuo tužbu, izjavio je kako ova povijesna nagodba štiti potrošače u trenutku kada odluke tvrtki o AI tehnologiji izravno oblikuju svakodnevicu ljudi.

Glasnogovornica Applea pojasnila je da je tužba bila usmjerena na dostupnost dviju specifičnih značajki unutar šireg spektra usluga Apple Intelligencea. Iz kompanije navode kako su se odlučili na rješavanje ovog spora kako bi ostali usredotočeni na razvoj inovativnih proizvoda i usluga za svoje korisnike, umjesto na dugotrajne sudske procese.