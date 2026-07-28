Apple zaradio tužbu zbog prevare s kriptovalutama putem aplikacije s App Storea

Tri korisnika tuže Apple pred saveznim sudom u Kaliforniji tvrdeći da su izgubili 1,8 milijuna dolara u bitcoinu zbog lažne aplikacije Sparrow Wallet, koja se nalazila u službenoj trgovini aplikacija

Sandro Vrbanus utorak, 28. srpnja 2026. u 17:25
📷 Sparrow Wallet; Bug/AI
Sparrow Wallet; Bug/AI

Apple je suočen s tužbom koju su pred saveznim sudom u Kaliforniji podnijela tri njihova korisnika. Tužitelji tvrde da su ukupno izgubili oko 1,8 milijuna dolara nakon što su postali žrtve lažne aplikacije koja se nalazila u službenoj trgovini aplikacija, App Storeu, a predstavljala se kao digitalni novčanik za kriptovalute.

Lažna aplikacija puštena na App Store

U tužbi se navodi da je tvrtka prekršila kalifornijske zakone jer nije adekvatno pregledala i nadzirala aplikacije koje distribuira, unatoč tome što svoju trgovinu promovira kao sigurno i pouzdano mjesto za otkrivanje i preuzimanje sadržaja.

Zbog takvih navoda iz Applea, tužitelji navode da su vjerovali kako je aplikacija Sparrow Wallet, koju su preuzeli s App Storea, legitimna. U stvarnosti se radilo o lažnoj aplikaciji dizajniranoj za krađu bitcoina. Inače, izvorni Sparrow Wallet dostupan je isključivo na sustavima Windows, macOS i Linux te uopće nema verziju za iOS, no prevaranti su izradili lažne aplikacije koje imitiraju njegov izgled kako bi naveli korisnike da prepuste kontrolu nad svojim sredstvima.

Ogromni gubici

Korisnici su ubrzo otkrili da su im računi putem te prevarantske aplikacije ispražnjeni, a kriptovalute prebačene u novčanike prevaranata. U tužbi se ističe da je ova prevara uspjela upravo zato što je Apple iskoristio povjerenje potrošača koje je godinama gradio reklamirajući App Store kao jedinstveno sigurno okruženje. Tužitelji James Ramirez, Christopher Ellis i Jalen Delgado oštećeni su za iznose u bitcoinima koji su u razdoblju od svibnja do kolovoza 2025. godine vrijedili oko 875.000 dolara, 840.000 dolara i 120.000 dolara.

Prema navodima iz tužbe, Apple je često poduzimao malo ili nimalo akcija čak i nakon što su žrtve prijavile prevaru, a lažne aplikacije Sparrow ostale su prisutne u njihovoj trgovini. Autori originalne aplikacije Sparrow Wallet također su javno upozoravali na sporu reakciju Applea na pojavu više lažnih verzija njihovog softvera. Tužitelji sada traže odštetu, uključujući nadoknadu svih sredstava neprevedeno izgubljenih putem lažne aplikacije.

Reakcija Applea

U odgovoru na upit o tužbi, iz Applea su za portal MacRumors izjavili da su "poduzeli brze mjere za uklanjanje svih aplikacija koje lažno predstavljaju Sparrow Wallet te ukinuli račune developera koji su povezani s njima". Tvrtka je napomenula da developeri i korisnici imaju na raspolaganju obrasce za prijavu povrede intelektualnog vlasništva i prevara, naglašavajući da poduzima hitne mjere protiv aplikacija koje ne poštuju smjernice.

Apple je također podsjetio da je tijekom 2025. godine ukinuo 193.000 računá developera zbog mogućih prevara te spriječio više od 2,2 milijarde dolara potencijalno lažnih transakcija. Ovaj slučaj velike krađe, pak, dobit će sudski epilog.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

JBL Stage zvučnici i AV receiveri na akciji -30%.

Iskoristi akciju!

Nova generacija JBL Stage zvučnika stvorena za ljubitelje kućnog kina i glazbe.

Kupi

Premium industrijski dizajn.

Akcija

HARMAN KARDON Citation ONE DUO MKIII

Bežicni Hi-Fi zvucnik sa premium industrijskim dizajnom, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Google Assistant, kontrole na dodir, snaga 40W, mogucnost uparivanja za stereo zvuk, Google Home aplikacija, HD audio streaming 24Bits/96Khz.

399 € 448 € Akcija

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni Hi-Fi monitor s 5" Falcon B110 bas jedinicom i SEAS visokotoncem pruža prirodan, detaljan zvuk i širok frekvencijski raspon od 40 Hz do 25 kHz. Elegantna završna obrada u prirodnom drvenom furniru.

1.979 € 2.999 € Akcija

Podignite svoj kućni audio na novu razinu.

Akcija

JBL Stage 280F

Snažni 2.5-smjerni zvučnik s dvostrukim 8" Polycellulose wooferima, HDI™ horn visokotoncem i preciznom skretnicom pruža dinamičan, detaljan zvuk. Podržava Dolby Atmos nadogradnju uz kompatibilnost s 240H Atmos modulom.

979 € 1.389 € Akcija

Nasljednik legendarnih Speaker Box 5 zvučnika.

Akcija

PRO-JECT SPEAKER BOX 5 E

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks zvučnik s 5" fiberglass bas/srednjetonskom jedinicom i 1" svileno-kupolastim visokotoncem pruža čist, detaljan zvuk i odličnu dinamiku. Idealan za Hi-Fi sustave manjih prostora.

279 € 399 € Akcija