Apple zaradio tužbu zbog prevare s kriptovalutama putem aplikacije s App Storea

Tri korisnika tuže Apple pred saveznim sudom u Kaliforniji tvrdeći da su izgubili 1,8 milijuna dolara u bitcoinu zbog lažne aplikacije Sparrow Wallet, koja se nalazila u službenoj trgovini aplikacija

Apple je suočen s tužbom koju su pred saveznim sudom u Kaliforniji podnijela tri njihova korisnika. Tužitelji tvrde da su ukupno izgubili oko 1,8 milijuna dolara nakon što su postali žrtve lažne aplikacije koja se nalazila u službenoj trgovini aplikacija, App Storeu, a predstavljala se kao digitalni novčanik za kriptovalute.

Lažna aplikacija puštena na App Store

U tužbi se navodi da je tvrtka prekršila kalifornijske zakone jer nije adekvatno pregledala i nadzirala aplikacije koje distribuira, unatoč tome što svoju trgovinu promovira kao sigurno i pouzdano mjesto za otkrivanje i preuzimanje sadržaja.

Zbog takvih navoda iz Applea, tužitelji navode da su vjerovali kako je aplikacija Sparrow Wallet, koju su preuzeli s App Storea, legitimna. U stvarnosti se radilo o lažnoj aplikaciji dizajniranoj za krađu bitcoina. Inače, izvorni Sparrow Wallet dostupan je isključivo na sustavima Windows, macOS i Linux te uopće nema verziju za iOS, no prevaranti su izradili lažne aplikacije koje imitiraju njegov izgled kako bi naveli korisnike da prepuste kontrolu nad svojim sredstvima.

Ogromni gubici

Korisnici su ubrzo otkrili da su im računi putem te prevarantske aplikacije ispražnjeni, a kriptovalute prebačene u novčanike prevaranata. U tužbi se ističe da je ova prevara uspjela upravo zato što je Apple iskoristio povjerenje potrošača koje je godinama gradio reklamirajući App Store kao jedinstveno sigurno okruženje. Tužitelji James Ramirez, Christopher Ellis i Jalen Delgado oštećeni su za iznose u bitcoinima koji su u razdoblju od svibnja do kolovoza 2025. godine vrijedili oko 875.000 dolara, 840.000 dolara i 120.000 dolara.

Prema navodima iz tužbe, Apple je često poduzimao malo ili nimalo akcija čak i nakon što su žrtve prijavile prevaru, a lažne aplikacije Sparrow ostale su prisutne u njihovoj trgovini. Autori originalne aplikacije Sparrow Wallet također su javno upozoravali na sporu reakciju Applea na pojavu više lažnih verzija njihovog softvera. Tužitelji sada traže odštetu, uključujući nadoknadu svih sredstava neprevedeno izgubljenih putem lažne aplikacije.

Reakcija Applea

U odgovoru na upit o tužbi, iz Applea su za portal MacRumors izjavili da su "poduzeli brze mjere za uklanjanje svih aplikacija koje lažno predstavljaju Sparrow Wallet te ukinuli račune developera koji su povezani s njima". Tvrtka je napomenula da developeri i korisnici imaju na raspolaganju obrasce za prijavu povrede intelektualnog vlasništva i prevara, naglašavajući da poduzima hitne mjere protiv aplikacija koje ne poštuju smjernice.

Apple je također podsjetio da je tijekom 2025. godine ukinuo 193.000 računá developera zbog mogućih prevara te spriječio više od 2,2 milijarde dolara potencijalno lažnih transakcija. Ovaj slučaj velike krađe, pak, dobit će sudski epilog.