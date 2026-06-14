DJI tuži Instu360 jer Luna Ultra 'kopira' Osmo Pocket 4P

DJI je pokrenuo dvije tužbe protiv Inste360 u SAD-u, optužujući ih za kršenje dizajnerskih i funkcionalnih patenata vezanih uz novu kameru Luna Ultra. Riječ je o vlogerskoj kameri koja je nedavno predstavljena kao izravni konkurent DJI-evom Osmo Pocketu 4P.

Naime, DJI u prvoj tužbi navodi da Luna Ultra previše sliči Osmo Pocketu 4P te da krši njihove registrirane dizajnerske patente. Kažu da su elementi poput izduženog kućišta, spoja između tijela uređaja i gimbala, zakretnog zaslona, rasporeda kontrola te položaja priključaka i utora za dodatnu opremu zaštićeni, zbog čega od suda traži zabranu prodaje Luna Ultre na američkom tržištu.

Druga tužba odnosi se na četiri funkcionalna patenta za koja DJI tvrdi da ih je Insta360 također prekršio. Među njima su tehnologije za upravljanje načinima rada gimbala, ugrađeno praćenje subjekta bez potrebe za dodatnom aplikacijom, upravljanje stabilizacijom na temelju slike koju uređaj sam snima te sustav za istovremeno praćenje objekta i prikaz slike na zaslonu uređaja.

DJI je tužbe podnio u SAD-u, gdje očito smatra da ima veće izglede za zaštitu svojih patenata i eventualnu zabranu prodaje konkurentskog proizvoda. Hoće li sud prihvatiti njihove argumente i donijeti privremenu ili trajnu zabranu, za sada nije poznato.

Inače, ovo nije prvi pravni spor između dviju tvrtki. Početkom godine DJI je u Kini također tužio Insta360 zbog zapošljavanje bivših zaposlenika DJI-a i korištenje navodno ukradenih istraživačko-razvojnih rješenja za prijavu patenata povezanih s tehnologijom dronova.