Dua Lipa tuži Samsung i traži 15 milijuna dolara odštete

Odvjetnici popularne pjevačice tvrde da je Samsung svojim postupcima narušio identitet brenda i komercijalni ugled Dua Lipe stvarajući lažan dojam da odobrava i promovira tvrtkine televizore

Popularna pop pjevačica, Dua Lipa, tužila je Samsung zbog neovlaštenog korištenja njezine fotografije u promociji televizora te od južnokorejske tvrtke traži najmanje 15 milijuna dolara odštete.

Kako prenosi Reuters, tužba je podnesena saveznom sudu u Kaliforniji, a odnosi se na fotografiju pod nazivom “Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024”, koja se pojavila na prednjoj strani kartonskih kutija Samsungovih televizora u različitim trgovinama.

Prema navodima iz tužbe, Samsung je korištenjem fotografije stvorio dojam da Dua Lipa podržava i promovira njihove proizvode, čime je tvrtka navodno ostvarivala komercijalnu korist bez njezina dopuštenja. Pjevačica tvrdi da posjeduje sva prava na spornu fotografiju.

Fotografija Dua Lipe na kutiji Foto: X

Osim kršenja autorskih i zaštitnih prava, Dua Lipa optužuje Samsung i za neovlašteno korištenje njezina identiteta u promotivne svrhe. Njezini odvjetnici sudu su priložili i snimke komentara s društvenih mreža u kojima pojedini korisnici navode da bi televizor kupili upravo zato što se na kutiji nalazi fotografija pjevačice.

Prema navodima iz tužbe, pjevačica je za navodno neovlašteno korištenje fotografije saznala još u lipnju prošle godine te je od Samsunga zatražila da prestane koristiti njezin lik, no proizvođač elektronike je to navodno više puta odbio učiniti.

Iz Samsunga su odbili komentirati ovaj slučaj.