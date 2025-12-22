Google tužio servis koji preprodaje sadržaj prikupljen s njihove tražilice

Iz Googlea su obavijestili javnost da su pokrenuli pravni postupak protiv servisa SerpApi zbog zaobilaženja sigurnosnih mjera i preprodaje sadržaja koji se pojavljuje u rezultatima pretraživanja

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 22. prosinca 2025. u 06:30

Google je izvijestio javnost o pokretanju tužbe protiv kompanije SerpApi, specijalizirane za masovno rudarenje podataka metodom (bitno je naglasiti – neovlaštenog) "scrapinga". Razlog tužbe je sustavno zaobilaženje sigurnosnih mjera koje štite autorska prava i vanjski sadržaj prikazan unutar Googleovih rezultata pretraživanja. Ovim pravnim potezom Google nastoji sudskim putem zaustaviti rad botova koji, prema navodima iz tužbe, krše izbore vlasnika web stranica o tome tko i pod kojim uvjetima smije pristupati njihovom sadržaju.

Iz Googlea ističu da ovaj postupak nije izoliran slučaj, već nastavak pravne borbe koju su protiv sličnih servisa već pokrenule i neke druge web stranice. Naglašavaju da je riječ o dugogodišnjoj praksi suzbijanja zlonamjernih aktivnosti na Internetu pri kojima se ignoriraju standardni industrijski protokoli. Primjerice, Google kaže da poštuje upute o indeksiranju sadržaja koje postavljaju sami vlasnici stranica, servisi poput SerpApija te odredbe svjesno zanemaruju.

Neovlašteno preuzimanje tuđih podataka

Prema navodima u tužbi, SerpApi koristi prikrivene metode i "stražnja vrata" kako bi pristupio podacima. To uključuje korištenje golemih mreža botova, često pod lažnim i promjenjivim imenima, kako bi se izbjegle sigurnosne blokade i prikupile velike količine podataka "scrapanjem" rezultata internetske tražilice.

Sporna praksa SerpApija ne staje samo na prikupljanju, već uključuje i izravnu monetizaciju neovlašteno prikupljenih podataka. Taj servis navodno preuzima sadržaj koji Google licencira od trećih strana, primjerice fotografije ili podatke u stvarnom vremenu te ga potom preprodaje svojim korisnicima. Ovim se činom, smatraju u Googleu, izravno zanemaruju prava pružatelja sadržaja čiji se materijali pojavljuju na tražilici. U tužbi se tvrdi i da je takva nezakonita aktivnost drastično porasla tijekom protekle godine, što ih je primoralo na pravne korake kako bi se zaštitili.

Google u službenom priopćenju navodi da ulaže značajna sredstva u borbu protiv ovakvih zlouporaba. Iako primarno koriste tehnička rješenja za zaštitu, naglašavaju da je podnošenje tužbe nužna mjera kada se sigurnosni sustavi zaobilaze na ovako otvoren i sustavan način. Cilj je osigurati da se direktive vlasnika web stranica o vidljivosti njihovih podataka u potpunosti poštuju.

SerpApi se predstavlja kao tehnološka platforma sa sjedištem u Austinu (Teksas), osnovana 2016. godine, koja služi kao posrednik za automatizirano prikupljanje podataka s vodećih internetskih tražilica. Glavna usluga tvrtke je pružanje API sučelja koje developerima i tvrtkama omogućava pristup rezultatima pretraživanja u strukturiranom, strojno čitljivom formatu (JSON). Platforma se ističe po tome što preuzima tehnički najzahtjevnije dijelove procesa, kao što su upravljanje proxy poslužiteljima i automatsko rješavanje CAPTCHA testova, simulirajući ponašanje stvarnog korisnika kako bi izbjegla blokade koje tražilice postavljaju protiv automatiziranih botova.



