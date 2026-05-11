Izdavači traže 19,5 milijuna dolara odštete i gašenje domena servisa Anna’s Archive

Koalicija vodećih svjetskih izdavača zatražila je od suda sankcioniranje masovnog kršenja autorskih prava i onemogućavanje pristup preostalim aktivnim domenama piratskog servisa

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 11. svibnja 2026. u 20:44

Nakon što su, zbog nepojavljivanja na sudu, izgubili parnicu protiv glazbenih studija, nepoznati su tvorci servisa Anna's Archive sada suočeni s novom višemilijunskom tužbom, koju bi također mogli izgubiti iz istog razloga. Ovog puta protiv njih je proces pokrenula skupina istaknutih izdavačkih kuća, uključujući divove poput Penguin Random Housea i HarperCollinsa. Oni su od suda također zatražili donošenje presude zbog izostanka predstavnika Anna's Archivea.

Tužitelji u ovom slučaju potražuju odštetu u iznosu od 19,5 milijuna dolara, tvrdeći da platforma omogućuje piratstvo nevjerojatnih razmjera. Poseban naglasak stavljen je na optužbu da se njihove knjige bez dozvole koriste kao materijal za obuku modela umjetne inteligencije.

Traže blokadu infrastrukture

Ovaj pravni potez uslijedio je nakon što se platforma nije odazvala na raniji sudski poziv, što je pak omogućilo izdavačima da zatraže maksimalnu zakonsku odštetu od 150.000 dolara po neovlašteno korištenom djelu. Ukupni iznos odnosi se na (samo) 130 dokumentiranih autorskih djela, što rezultira s 1,5 milijuna dolara potraživanja za svakog od trinaest uključenih izdavača. Iako je financijska naplata upitna zbog anonimnosti operatera, primarni cilj tužbe nije isplata odštete, već ishođenje trajne zabrane rada.

Predloženi sudski nalog cilja na preostale tri aktivne domene servisa (.gl, .pk i .gd) koje su operateri aktivirali nakon prethodnih pravnih pritisaka. Za razliku od ranijih pokušaja, ovaj zahtjev obuhvaća više od dvadeset međunarodnih registara domena, pružatelja usluga hostinga i posrednika, koje se želi prisiliti na to da trajno onemoguće pristup stranicama i spriječe daljnje pružanje usluga piratskom servisu.

Izdavači zahtijevaju da se domenama onemogući rad na razini autoritativnih DNS servisa te da se zabrani njihov prijenos bilo kojoj strani osim samim tužiteljima ili glazbenim kompanijama, koje su ranije dobile sličan spor. Ovakav široki obuhvat naloženih mjera ima za cilj "zakrpati" tehničke "rupe", koje su dosad omogućavale platformi da ostane dostupna, čak i nakon presuda i blokada.

Pitanje nadležnosti

Dosadašnji pravni uspjesi protiv Anna’s Archive pokazali su se djelomično učinkovitima. Glazbena industrija već je dobila presudu tešku 322 milijuna dolara protiv te platforme, no servis je nastavio s radom preseljenjem na nove domene i uklanjanjem spornih datoteka koje su bile predmet tog specifičnog spora. Izdavači se sada nadaju da će njihova preciznije usmjerena tužba protiv specifičnih posrednika donijeti trajnije rezultate u zaštiti književnih djela.

Uspjeh ove inicijative u konačnici ovisi i o tome hoće li strani posrednici i registri domena priznati nadležnost američkog suda ili dobrovoljno postupiti po sudskom nalogu. Naime, s obzirom na to da su neki od uključenih entiteta smješteni u jurisdikcijama poput Grenlanda, Pakistana i Grenade, provedba sudskog naloga iz SAD-a neizvjesna je.

