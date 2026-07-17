Kolektivna tužba protiv YouTubea zbog "skrivenih" oglasa unatoč Premium pretplati

Skupina američkih korisnika pokrenula je kolektivnu tužbu protiv tehnoloških divova, ističući da YouTube Premium i dalje prikazuje sponzorske blokove, unatoč obećanjima o gledanju bez reklama

Sandro Vrbanus petak, 17. srpnja 2026. u 13:59

Pred sudom u Kaliforniji ovog je tjedna podnesen prijedlog za kolektivnu tužbu protiv tvrtki Google i njihovog video servisa YouTube. Tužitelji William Flemming i Devin Rose, obojica stanovnici Kalifornije, podnijeli su tužbu u ime svih pretplatnika usluge YouTube Premium na nacionalnoj razini u SAD-u, tvrdeći da se ova pretplata lažno oglašava kao usluga "bez oglasa".

Sporni sponzorski blokovi

Kako navode dužitelji, YouTube kontinuirano promovira pretplatnički paket Premium kao platformu koja nudi gledanje videozapisa bez ikakvih oglasa i prekida, čime potiče potrošače na plaćanje mjesečne pretplate kako bi osigurali iskustvo potpuno oslobođeno promidžbenog sadržaja. Međutim, YouTube Premium ne ispunjava obećano jer se pretplatnici tijekom gledanja i dalje redovito susreću s plaćenim sponzorstvima – onima koja u video sadržaje umeću sami kreatori.

U sudskoj tužbi navodi se nekoliko konkretnih primjera takve prakse, no svakom je gledatelju YouTube jasno o čemu se radi čak i bez tih dokaza. Kreatori video sadržaja, osim što monetiziraju svoje uratke izravno preko YouTubea, vrlo često objavljuju sponzorirane poruke kompanija koje im za to plaćaju. Takve sponzorske blokove redovito ugrađuju u svoje video sadržaje, dok YouTube Premium omogućava tek preskočiti takve segmente (ali samo ako gledatelj to aktivno učini).

Iz tužbe: obećanje i realnost
Iz tužbe: obećanje i realnost

Tužitelji, pak, tvrde da takvi sponzorski segmenti prekidaju videozapise na potpuno isti način na koji bi korisnici očekivali da to čine tradicionalni oglasi. Sve se to događa unatoč marketinškim porukama YouTubea koje obećavaju "neograničene videozapise bez oglasa" ili "gledanje bez prekidanja”. Dodatno ukazuju i na YouTubeovu usporedbu između paketa Premium i Premium Lite. Dok se za jeftiniji paket Premium Lite navodi da nudi "većinu videozapisa bez oglasa", za standardni Premium oglašava se potpuno izbivanje oglasa na svim videozapisima. Tužitelji naglašavaju da to izravno utječe na odluku potrošača prilikom odabira paketa na koji će se pretplatiti.

Traže odštetu

S druge strane, na stranicama korisničke podrške YouTubea navedeno je da se Premium pretplatnici i dalje mogu susresti s brendiranjem ili promocijama samih kreatora, što uključuje promotivne poveznice, robu s obilježjima kanala, članstva i sličan sadržaj. Ipak, tužba upozorava da se to objašnjenje nalazi unutar zasebnog članka u centru za pomoć, a ne u samim uvjetima pružanja usluge YouTube Premium koje korisnici prihvaćaju pri kupnji.

U konačnici tužitelji traže da se pretplatnicima na YouTube Premium isplati odšteta budući da je usluga oglašavana zavaravajućim tvrdnjama koje obećavaju potpuno "čisto" iskustvo bez reklama, a plaćena sponzorstva i dalje se prikazuju u brojnim videima niza kreatora.

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