Meta i YouTube krivi za svjesno narušavanje zdravlja djece i stvaranja digitalne ovisnosti

U parnici koja bi mogla označiti prekretnicu za tehnološku industriju, američka je porota presudila da se Meta i YouTube smatraju odgovornima za dizajniranje platformi koje izazivaju ovisnost i štete djeci

Na američkom je sudu u Los Angelesu donesena povijesna presuda kojom su tehnološki moćnici Meta i YouTube proglašeni odgovornima za svjesni nemar u dizajniranju svojih platformi. Suđenje je u ovom slučaju otvoreno prošloga mjeseca. U svojoj tužbi 20-godišnja Kaley G. M. optužila je tehnološke kompanije Google (vlasnika YouTubea) i Metu (vlasnika Instagrama) da su namjerno dizajnirale svoje društvene mreže koristeći neurobiološke tehnike slične onima u kockarnicama, kako bi djecu i mlade držale u stanju ovisnosti.

Pravni presedan

Porota je nakon iznošenja dokaza zaključila kako su optužene kompanije svjesno koristile značajke koje izazivaju ovisnost, poput automatske reprodukcije videozapisa i beskonačnog pregledavanja sadržaja (skrolanja), što izravno šteti mentalnom zdravlju mladih korisnika. Ovo je prvi slučaj ove vrste koji je dočekao sudski epilog pred porotom, a to otvara vrata tisućama sličnih tužbi diljem svijeta.

Tužiteljica je u postupku svjedočila o razornoj ovisnosti započetoj u ranoj djetinjoj dobi. Prema njezinom svjedočanstvu, YouTube je počela koristiti sa šest, a Instagram s devet godina. Do desete godine razvila je depresiju i sklonost samoozljeđivanju, a kasnije su joj dijagnosticirani tjelesna dismorfija i socijalna fobija, što njezini pravni zastupnici izravno pripisuju algoritamskom dizajnu navedenih platformi.

6 milijuna dolara odštete

Sudsko vijeće dodijelilo je tužiteljici ukupno šest milijuna dolara odštete, uključujući kaznenu odštetu namijenjenu kažnjavanju kompanija za njihovo postupanje. Prema presudi, Meta je odgovorna za 70% iznosa, dok preostalih 30% mora platiti Google. Porota je utvrdila da su kompanije propustile upozoriti roditelje i djecu na opasnosti od ovisnosti, unatoč internim dokumentima koji su ukazivali na to da su njihovi proizvodi dizajnirani da maksimalno zadrže pažnju korisnika.

Predstavnici Mete i YouTubea izrazili su duboko neslaganje s presudom i najavili žalbe. Iz Mete su poručili kako je mentalno zdravlje adolescenata iznimno kompleksno pitanje koje se ne može svesti na utjecaj jedne aplikacije. Naglasili su kako kontinuirano rade na uvođenju alata za roditeljsku kontrolu i zaštitu mladih, odbacujući tvrdnje da su njihovi algoritmi primarno usmjereni na stvaranje ovisnosti nauštrb dobrobiti korisnika. Odvjetnici tužiteljice izjavili su da ova presuda porote šalje "jasnu poruku da nijedna tvrtka nije iznad odgovornosti kada su u pitanju naša djeca".

S druge strane, pravni stručnjaci smatraju da bi ovaj ishod mogao postati presedan za više od 1.600 obitelji i stotine školskih okruga koji vode slične sporove u SAD-u. Dok su platforme poput TikToka i Snapa ranije postigle nagodbe u sličnim slučajevima, ustrajnost Mete i YouTubea u sudskom dokazivanju nevinosti dovela je do prvog javnog pravnog poraza – koji bi mogao izmijeniti način na koji društvene mreže funkcioniraju u budućnosti.