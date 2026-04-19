Musk protiv Altmana: Počinje suđenje koje će odrediti budućnost OpenAI-ja

Tužba Elona Muska protiv Sama Altmana i OpenAI-ja ide na sud. Ulozi su ogromni - od budućnosti tvrtke i planova za IPO do kontrole nad najnaprednijom AI tehnologijom na svijetu

Pravna bitka Elona Muska protiv Sama Altmana ovog će mjeseca doći do suđenja na saveznom sudu u Oaklandu u Kaliforniji, gdje će devet porotnika presuditi u dugogodišnjem sporu između suosnivača OpenAI-ja oko temeljne misije tvrtke. Iako su sukobi između najutjecajnijih milijardera Silicijske doline sami po sebi vijest, bivši zaposlenici OpenAI-ja i neprofitne organizacije s posebnim zanimanjem prate ovaj slučaj jer bi presuda mogla utjecati na to kako vodeći svjetski razvijač umjetne inteligencije kontrolira i distribuira svoju tehnologiju.

Ulozi su posebno visoki za korporativnu budućnost OpenAI-ja, jer bi loš ishod mogao negativno utjecati na planove za izlazak na burzu kasnije ove godine. Tvorac ChatGPT-ja utrkuje se s Anthropicom i Muskovim SpaceX-om (koji sada posjeduje konkurentski AI laboratorij, xAI) tko će prvi izaći na tržište. Status Muska kao izravnog konkurenta - koji bi mogao značajno profitirati ako slučaj ode u njegovu korist - pokrenuo je ozbiljna pitanja o tome je li on prava osoba da iznese ovaj slučaj pred porotu. Nagodba izvan suda još je uvijek moguća, iako pravni stručnjaci i osobe bliske slučaju kažu da je malo vjerojatna.

Evo sve što trebate znati o slučaju Musk protiv Altmana:

O čemu se radi u ovom slučaju?

Prema pisanju Wireda Muskova tužba u suštini optužuje OpenAI za odstupanje od svoje osnivačke neprofitne misije: osigurati da AGI (Artificial General Intelligence), iznimno sposoban AI sustav, koristi čovječanstvu. Optuženi u slučaju su OpenAI, Altman, predsjednik i suosnivač OpenAI-ja Greg Brockman te najveći investitor, Microsoft.

Unatoč prihodima koji se mjere u milijardama dolara, OpenAI i danas nadzire neprofitna organizacija. Musk je bio jedan od izvornih suosnivača neprofitne organizacije OpenAI i donirao joj je oko 38 milijuna dolara u ranim danima, ali se odvojio 2018. godine nakon neslaganja s Altmanom i Brockmanom. Sada se Muskov slučaj sveo na tri temeljne tvrdnje protiv OpenAI-ja.

Prva se tiče kršenja dobrotvornog povjerenja. Musk tvrdi da je u ranim danima vjerovao da ulaže u neprofitnu organizaciju posvećenu otvorenom kodu, odnosno da će svoju AI tehnologiju učiniti široko dostupnom za besplatno preuzimanje. Međutim, Musk navodi da Altman i Brockman nisu iskoristili njegovu investiciju kako je namjeravao. OpenAI sada ima profitni ogranak koji ostvaruje milijarde dolara godišnjeg prihoda, a tvrtka je izrazito tajnovita oko koda svojih najboljih AI modela. S druge strane, OpenAI tvrdi da je Musk još 2017. znao da će tvrtki trebati profitni odjel i da je čak pomogao suosnivačima u postavljanju korporativne strukture. Microsoft je optužen za pomaganje u kršenju dobrotvornog povjerenja.

Druga ključna tvrdnja je prijevara, konkretno da su Altman i Brockman prevarili Muska o svojim namjerama da OpenAI pretvore u profitnu tvrtku. Treća tvrdnja je nepravedno bogaćenje, argumentirajući da su se Altman, Brockman i drugi investitori u OpenAI obogatili na Muskov račun.

Optuženi tvrde da su Muskove tvrdnje neutemeljene te da on jednostavno pokušava oslabiti OpenAI dok gradi vlastiti xAI. Musk od suda traži niz različitih pravnih lijekova, uključujući smjenu Altmana i Brockmana s njihovih pozicija, vraćanje "nezakonito stečene dobiti" u neprofitnu organizaciju te zabranu postojanja OpenAI-ja kao korporacije od javnog interesa, kako je danas kategoriziran njegov profitni ogranak.

Zašto je ovo važno?

Bivši istraživači OpenAI-ja i neprofitne organizacije za sigurnost umjetne inteligencije koje su podnijele podneske u potporu Musku vjeruju da je važno da tvorac ChatGPT-ja odgovara za svoja osnivačka načela sigurnosti i dobrobiti čovječanstva, posebno s rastućim komercijalnim pritiscima. Nedavne odluke, poput raspuštanja tima zaduženog za usklađivanje s misijom, samo su pojačale te strahove.

Jacob Hilton, dio grupe bivših zaposlenika OpenAI-ja koji su potpisali jedan takav podnesak, kaže: "Definitivno je važno da OpenAI živi u skladu sa svojom misijom. Još uvijek vidimo mnogo toga što OpenAI radi, a što, po mom mišljenju, nije u skladu s misijom." Drugi stručnjaci pratit će suđenje zbog mogućeg sukoba s odlukama državnih odvjetnika Delawarea i Kalifornije, koji su već odobrili pretvorbu u profitnu tvrtku pod određenim uvjetima.

Jill Horwitz, profesorica prava sa Sveučilišta Northwestern, zbunjena je zašto sud dopušta privatnom akteru da osporava strukturu koju je državno tijelo upravo odobrilo. "Nije sjajan presedan za neprofitno pravo ako ogorčeni osnivač može poništiti odluke državnog odvjetnika", kaže ona.

Hoće li procuriti sočni detalji?

Ova je tužba već iznijela na vidjelo stotine e-mailova, unose iz Brockmanova dnevnika i tekstualne poruke između Muska i Marka Zuckerberga, no suđenje će vjerojatno otkriti još mnogo više o ključnim ljudima iza OpenAI-ja.

Naravno, Musk, Altman i Brockman svjedočit će na suđenju. Međutim, očekuje se i svjedočenje nekoliko drugih važnih osoba iz prošlosti i sadašnjosti OpenAI-ja. To uključuje bivšeg glavnog znanstvenika Ilyu Sutskevera, bivšu tehničku direktoricu Miru Murati, izvršnog direktora Microsofta Satyju Nadellu, predsjednika odbora OpenAI-ja Breta Taylora te Shivon Zillis, bivšu članicu odbora i majku nekoliko Muskove djece.

Je li Musk prava osoba za ovu tužbu?

Gotovo sigurno ne, ali to ne znači da je slučaj nevažan. Luís Calderón Gómez, profesor prava na Pravnom fakultetu Benjamin N. Cardozo, kaže da Musk možda djeluje iz vlastitog interesa, ali da bi svejedno mogao biti u pravu.

"Ciničan pogled je da Musk pokušava omesti OpenAI kako bi pogurao svoj Grok. Ali čak i ako je to točno, pravi lijek za prijevaru je rasformirati strukturu i osigurati nadzor u budućnosti", rekao je Gómez. "Ovo što Musk radi je dobar pokušaj suprotstavljanja općoj komercijalizaciji dobrotvornih organizacija."

Jacob Hilton, bivši istraživač OpenAI-ja, kaže da ima pomiješane osjećaje jer Musk "osobno može profitirati". Ipak, vjeruje da postoje "neki potencijalno dobri ishodi, poput toga da neprofitna organizacija OpenAI dobije više neovisnosti ili da se baci više svjetla na izvornu misiju tvrtke".

Dok porota u Oaklandu bude slušala svjedočenja, cijeli tehnološki svijet će gledati. Bez obzira na Muskove motive, ishod ovog suđenja mogao bi postaviti presedan koji će oblikovati ne samo budućnost OpenAI-ja, već i smjer u kojem se kreće razvoj najmoćnije tehnologije našeg doba.