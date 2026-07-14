Objava Appleove tužbe protiv OpenAI-ja poslužila je i kao povod za novu epizodu: Musk protiv Altmana

U stilu nema ničeg novog, ponavlja se kao kadar iz lošeg stripa, a svaki nastavak kreće od nule kao da prethodnog nije bilo. Ipak, postoji i ozbiljna strana sudske tužbe

Već smo javili o tužbi kojom je Apple na saveznom sudu u sjevernoj Kaliforniji optužio OpenAI, njegovu hardversku tvrtku io Products te dvojicu ljudi iz Appleove prošlosti, šefa hardvera Tanga Tana i inženjera Changa Liua, za sustavno prisvajanje poslovnih tajni i hardverskih dizajna. Tužba, međutim, nije ostala unutar granica sudnice.

"Scam Altman" vs. "Muskova opsjednutost"

Istog je dana oživjela dugogodišnji sukob između Sama Altmana i Elona Muska. Musk, rani ulagač u OpenAI koji tvrtku i sam tuži, iskoristio je priliku za novi napad. Objavio je da "Scam Altman" (prevarant Altman) ponovno udara i da je prevaru podigao na sasvim novu razinu, a uz fotografiju Altmana dodao je natpis "Radim ovo jer to volim", pojasnivši da pod "ovo" misli na prevaru.

Altman je uzvratio prozivajući Muskove poslovne poteze, ustvrdivši da Musk ulagačima na javnom tržištu prodaje short-term svemirske podatkovne centre. Muskovu opsjednutost njime opisao je, uz to, kao dokaz nadmoći OpenAI-jeva novog modela GPT-5.6 Sol. Kada je jedan korisnik ustvrdio da se Altman boji Applea, Altman je odgovorio da straha nema, ali da prema Appleu ima veliko poštovanje.

Razmjena nije donijela ni jedan argument o samoj tužbi, što se i moglo očekivati.

Ozbiljna strana sudske tužbe: IPO i raspad partnerstva

Analitičari i mediji uglavnom se slažu da je trenutak podnošenja tužbe za OpenAI iznimno nepovoljan. Postupak je pokrenut tek nekoliko tjedana prije očekivanog izlaska OpenAI-ja na burzu, pa se pravni spor izravno prelijeva na percepciju vrijednosti tvrtke. Analitičari platforme TradingKey ocijenili su da tužba "izravno podriva tehnološku legitimnost hardverskog poslovanja" OpenAI-ja i da će opteretiti logiku na kojoj počiva njegova procjena vrijednosti.

Posljedice se ne zaustavljaju na jednoj tvrtki. Kao mogući gubitnici na tržištu istaknuti su Microsoft i Oracle, obje javno izložene poslovanju OpenAI-ja, u slučaju da parnica uspori OpenAI-jev hardverski program. Za investitore to znači da rizik iz sudnice ne ostaje ograničen na izravne sudionike spora, nego se kroz mrežu poslovnih i infrastrukturnih veza širi na cijeli krug tvrtki oslonjenih na OpenAI.