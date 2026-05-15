OpenAI protiv Applea: tužba, pregovarački blef ili manevar uoči IPO-a?

Sam Altman kao da ne može bez sudnice: sudi se s Elonom Muskom, a sad razmatra tužbu protiv Applea zbog načina na koji je integriran ChatGPT u Siri

Priča je stara dvije godine. Na WWDC 2024., uz fanfare i zajedničku fotografiju Tima Cooka i Sama Altmana, potpisao se ugovor koji je izgledao kao dobitak za obje strane. Apple dobiva respektabilnog AI partnera dok se Siri popravlja, OpenAI dobiva pristup stotinama milijuna iPhoneova. OpenAI je vjerovao da bi integracija mogla generirati milijarde dolara godišnje od pretplata. Nije ni blizu dobio te novce.

Zašto nije? Korisnici koji žele ChatGPT kroz Siri moraju doslovno izgovoriti riječ "ChatGPT", a odgovori se pojavljuju u malom prozoru s ograničenim informacijama u usporedbi sa samostalnom aplikacijom. Vlastita istraživanja OpenAI-ja pokazala su da korisnici iPhonea daleko češće otvaraju zasebnu ChatGPT aplikaciju nego što pristupaju tehnologiji kroz Siri. Integracija koja je trebala biti distribucijski kanal postala je dekoracija.

"Nisu ni pokušali"

Jedan je izvršni direktor OpenAI-ja Bloombergu, koji je objavio vijest, izjavio: "Napravili smo sve što je bilo potrebno s naše strane. Oni nisu, i što je gore, nisu ni pošteno pokušali." Apple na optužbe još nije odgovorio.

Ono o čemu govore glasine jest da je Apple frustriran jer OpenAI preuzima njegove inženjere hardvera, a dodatno ih je uznemirila OpenAI-jeva akvizicija startupa koji je suosnivao Jony Ive, dizajner koji je oblikovao sve što Apple jest od kasnih devedesetih. OpenAI koji kupuje hardversku kompaniju nije više samo softverski partner, nego potencijalni konkurent na tržištu uređaja. Apple to zna i zna što to može značiti, pa je ChatGPT postao kolateralna žrtva.

ChatGPT jedan od nekoliko AI servisa

Apple je u siječnju sklopio ugovor s Googleom o korištenju Gemini modela za pokretanje AI proizvoda, uključujući Siri. iOS 27, koji se očekuje na WWDC-u u lipnju, trebao bi uvesti i Claude i Gemini kao opcije unutar Siri. ChatGPT tako postaje jedan od nekoliko AI servisa, a ne privilegirani partner kako se to OpenAI nadao.

Pregovarački blef?

Pravni slučaj mogao bi biti kompliciran. Veliki ugovori među platformama često daju kompanijama poput Applea široku kontrolu nad detaljima implementacije, plasmanom i dizajnom proizvoda. Pravnici OpenAI-ja znaju da će biti teško dobiti parnicu, pa se smatra da je sudska prijetnja zapravo poziv na pregovore tjedan dana prije konferencije na kojoj Apple namjerava objaviti da ChatGPT dijeli Sirijinu pozornost s Geminijem. Možda se u posljednji čas ipak nešto da ishodovati da ChatGPT ne bude zadnji na listi.

Altman je istovremeno na sudu s Muskom i u pregovorima s Appleom, dok priprema IPO koji zahtijeva uvjerljiv narativ o rastu. Kompanija je zabilježila napetosti i s Microsoftom, svojim najvećim investitorom i infrastrukturnim partnerom, jer gura prema većoj neovisnosti uoči IPO ambicija. Pravni front prema Appleu sada je treći po redu.

Je li to manevar uoči IPO-a?

Altman je istovremeno na sudu s Elonom Muskom i u pregovorima s Appleom, dok priprema IPO koji zahtijeva uvjerljivu priču o budućem rastu. Napetosti s Microsoftom, najvećim investitorom i infrastrukturnim partnerom, tinjaju paralelno. Pravni front prema Appleu sada je treći po redu.

Postoji jednostavnije objašnjenje od povrijeđene poslovne časti. Kompanija koja ide na burzu treba pokazati da štiti svoja prava, da ne prihvaća uvjete koji joj ne odgovaraju, da je ozbiljan igrač koji se ne da. Prijetnja tužbom Appleu košta manje od jednog dana pravnih troškova, a medijski efekt traje tjednima. Svaki naslov koji kaže "OpenAI tuži Apple" implicira da OpenAI ima što tužiti, da ima vrijednost koju je trebalo zaštititi.