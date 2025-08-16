Patentni spor je riješen, Apple Watch ponovno smije mjeriti razinu kisika u krvi

Nakon nedavne odluke nadležnih, Apple je putem ažuriranja softvera za iPhone i Apple Watch vratio redizajniranu funkciju mjerenja kisika u krvi za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama

Sandro Vrbanus subota, 16. kolovoza 2025. u 20:12

Apple je, samo koji tjedan prije vjerojatnog dolaska novih modela Apple Watcha, najavio povratak redizajnirane funkcije za mjerenje kisika u krvi na modelima svojih pametnih satova Serije 9 i 10 te modelu Apple Watch Ultra 2. Značajka će biti dostupna korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama kroz ažuriranje softvera za iPhone i Apple Watch, nakon što je jedno vrijeme bila nedostupna uslijed patentnog spora s tvrtkom Masimo.

Povratak funkcije

Korisnici navedenih modela u SAD-u, koji trenutačno nemaju pristup ovoj funkciji, moći će je aktivirati ažuriranjem svojeg uparenog iPhonea na verziju iOS 18.6.1 te Apple Watcha na verziju watchOS 11.6.1. Nakon instalacije, senzorski podaci iz aplikacije za mjerenje zasićenosti krvi kisikom na satu mjerit će se i izračunavati na povezanom iPhoneu, a rezultati će biti dostupni za pregled u odjeljku "Disanje" unutar aplikacije Health.

Ovo ažuriranje omogućeno je nedavnom odlukom američke carine, koja je rješavala patentni spor. Iz Applea su pojasnili kako ova promjena neće imati nikakvog utjecaja na prethodno kupljene Apple Watch uređaje koji već uključuju originalnu funkciju mjerenja kisika u krvi. Također, promjena se ne odnosi na uređaje kupljene izvan Sjedinjenih Američkih Država, gdje funkcija radi neometano.

U prvim danima rujna, kako je to već tradicija, očekuje se novo Appleovo predstavljanje uređaja za ovu sezonu. Tada bi uz liniju iPhone 17 svjetlo dana trebao ugledati i Apple Watch Serije 11 te (možda) unaprijeđene verzije modela Apple Watch Ultra te SE.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Snaga, izdržljivost i JBL zvuk u pokretu.

Akcija

JBL ENDURANCE RACE 2 slušalice

6.8 mm dinamički driver, frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz, impedancija 16 Ω, osjetljivost 104 dB, Bluetooth 5.3, IPX7 vodootpornost, baterija do 12 h (BT on, ANC off) + dodatno iz kutije, USB-C punjenje, JBL Headphones aplikacija.

49,00 € 65,00 € Akcija

Snažan JBL Pro zvuk s AI Sound Boost tehnologijom.

Akcija

JBL CHARGE 6 prijenosni zvučnik

53×93 mm woofer + 20 mm tweeter, 30 W RMS + 10 W RMS, frekvencijski raspon 56 Hz – 20 kHz, Bluetooth 5.4, baterija 34 Wh do 24 h (+4 h s Playtime Boost), punjenje 3 h USB-C, masa 0,99 kg.

165,00 € 199,00 € Akcija

Neusporediva jasnoća zvuka.

Akcija

KEF LSX II LT Hi-Fi zvučnici

19 mm HF + 115 mm LF/MF, 49 Hz–47 kHz, 70 W + 30 W Class D, 102 dB, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify/Tidal/Amazon, HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, RCA sub, Wi-Fi 2.4/5 GHz.

799,00 € 999,00 € Akcija

Retro dizajn, moćan zvuk, potpuna sloboda.

Akcija

JBL Authentics 300 Wi-Fi zvučnik

JBL Authentics 300 – 100W stereo zvuk, 45Hz–20kHz, 5,25” woofer + 2x25mm visokotonac, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, baterija 4800mAh, 4,9 kg.

384,00 € 429,00 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi