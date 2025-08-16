Patentni spor je riješen, Apple Watch ponovno smije mjeriti razinu kisika u krvi

Nakon nedavne odluke nadležnih, Apple je putem ažuriranja softvera za iPhone i Apple Watch vratio redizajniranu funkciju mjerenja kisika u krvi za korisnike u Sjedinjenim Američkim Državama

Apple je, samo koji tjedan prije vjerojatnog dolaska novih modela Apple Watcha, najavio povratak redizajnirane funkcije za mjerenje kisika u krvi na modelima svojih pametnih satova Serije 9 i 10 te modelu Apple Watch Ultra 2. Značajka će biti dostupna korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama kroz ažuriranje softvera za iPhone i Apple Watch, nakon što je jedno vrijeme bila nedostupna uslijed patentnog spora s tvrtkom Masimo.

Povratak funkcije

Korisnici navedenih modela u SAD-u, koji trenutačno nemaju pristup ovoj funkciji, moći će je aktivirati ažuriranjem svojeg uparenog iPhonea na verziju iOS 18.6.1 te Apple Watcha na verziju watchOS 11.6.1. Nakon instalacije, senzorski podaci iz aplikacije za mjerenje zasićenosti krvi kisikom na satu mjerit će se i izračunavati na povezanom iPhoneu, a rezultati će biti dostupni za pregled u odjeljku "Disanje" unutar aplikacije Health.

Ovo ažuriranje omogućeno je nedavnom odlukom američke carine, koja je rješavala patentni spor. Iz Applea su pojasnili kako ova promjena neće imati nikakvog utjecaja na prethodno kupljene Apple Watch uređaje koji već uključuju originalnu funkciju mjerenja kisika u krvi. Također, promjena se ne odnosi na uređaje kupljene izvan Sjedinjenih Američkih Država, gdje funkcija radi neometano.

U prvim danima rujna, kako je to već tradicija, očekuje se novo Appleovo predstavljanje uređaja za ovu sezonu. Tada bi uz liniju iPhone 17 svjetlo dana trebao ugledati i Apple Watch Serije 11 te (možda) unaprijeđene verzije modela Apple Watch Ultra te SE.