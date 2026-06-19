Pirati piratizirali pirate, pa i oni zaradili tužbu

Internetski repozitorij knjiga WeLib nastao je kopiranjem sadržaja sa servisa Anna's Archive, a izdavačke kuće sada i od njih traže milijunske odštete za kršenje autorskih prava

Manje od mjesec dana nakon što je savezni sud u New Yorku donio presudu protiv digitalne "knjižnice", ili bolje rečeno piratskog servisa, Anna's Archive, trinaest velikih svjetskih izdavača pokrenulo je novu pravnu bitku. Ovoga puta meta tužbe je relativno nova, ali brzorastuća piratska platforma WeLib. Među tužiteljima se nalaze izdavački divovi poput Penguin Random Housea, Elsevierja i HarperCollinsa, koji su tužbu također podnijeli na njujorškom sudu.

Pirati protiv pirata

Izdavači u njoj ističu da je WeLib u kratkom vremenu privukao velik broj korisnika i opisuju ga kao piratsku stranicu. Prema navodima iz tužbe, operateri ove platforme u potpunosti su kopirali izvorni kod i većinu sadržaja s repozitorija Anna’s Archive. Zanimljivo je da su i sami administratori platforme Anna’s Archive prošle godine u blogu upozorili na pojavu WeLiba, optuživši ih da "koriste njihovu bazu bez doprinosa zajednici" te su savjetovali korisnicima da izbjegavaju tu novu stranicu.

Novčana potraživanja u ovom procesu iznimno su visoka, s obzirom na to da izdavačke kuće zahtijevaju zakonski maksimalnu odštetu koja bi mogla dosegnuti 19,5 milijuna dolara. Taj iznos izravno odražava prethodnu presudu protiv Anna’s Archivea, gdje je sud dodijelio 150.000 dolara po zaštićenom djelu. Kao dokazni materijal u novoj tužbi priložen je uzorak od 130 autorskim pravima zaštićenih književnih djela koja su neovlašteno distribuirana putem sporne stranice.

Iako se WeLib javnosti predstavlja kao "beskonačna knjižnica" vođena idejom da obrazovanje i književnost pripadaju svima, tužitelji oštro odbacuju takvu terminologiju. U optužnici se naglašava da prave knjižnice uživaju povjerenje javnosti jer zakonski stječu građu, dok WeLib koristi taj naziv kako bi obmanuo javnost i prisvojio ugled koji legalne institucije mukotrpno grade.

Traže se oštre sankcije

Uz to, iznesene su i sumnje da tehnološke tvrtke koriste bazu WeLiba za treniranje umjetne inteligencije. Povrh golemih novčanih kazni, izdavači od suda traže i trajnu zabranu rada stranice te nalog za trajno blokiranje domena kojima se koristi WeLib.

Prema vlastitim podacima platforme, zbirka WeLiba obuhvaća čak 43 milijuna knjiga i 98 milijuna znanstvenih članaka. Servis na mjesečnoj razini bilježi više od 80.000 aktivnih korisnika koji su samo u prošlom mjesecu pristupili bazi od 51,7 milijuna knjiga i preuzeli 14,5 milijuna datoteka. Iako je pristup u osnovi besplatan, korisnicima se nude i pretplate u rasponu od 7 do 90 dolara mjesečno, koje pretplatnicima omogućuju preskočiti red čekanja i brže preuzeti željene materijale.