SAD bi mogao zabraniti uvoz kineskih OLED zaslona na skoro 15 godina

Samsung bi mogao uskoro odnijeti važnu pravnu pobjedu protiv kineskog proizvođača zaslona BOE-a, nakon što je američka Međunarodna trgovačka komisija (ITC) preliminarno odlučila zabraniti uvoz BOE-ovih OLED zaslona u SAD i to na čak 14 godina i 8 mjeseci.

Sve je počelo još prije dvije godine kada je Samsung pokrenuo tužbu protiv BOE-a, tvrdeći da je kineska tvrtka do svojih rješenja došla nezakonitim korištenjem poslovnih tajni. Prema izvorima bliskim slučaju, ITC je utvrdio da su BOE i sedam povezanih tvrtki prekršili američki Zakon o carinama, prodajući zaslone razvijene temeljem Samsungove povjerljive tehnologije.

Iako ova odluka još nije pravomoćna i konačna presuda očekuje se u studenom, analitičari smatraju da je vrlo izgledno da će zabrana biti potvrđena. Ako se to uistinu i ostvari, zabrana bi predstavljala značajan udarac za BOE koji posljednjih godina konkurira Samsungu ne samo po cijeni, već i po kvaliteti.

Uz to, BOE bi sigurno izgubio neki dio svojih velikih američkih klijenata, poput Applea, HP-a i Della, koji bi bili primorani naručivati zaslone od Samsunga i LG-ja.