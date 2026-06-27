Samsung na meti nove patentne tužbe

Tvrtka koja je podnijela tužbu ne proizvodi vlastite uređaje, već prihode ostvaruje licenciranjem i sudskim sporovima oko patenata

Samsung se ponovno našao na meti patentne tužbe u SAD-u. Ovoga je puta tužbu podnijela tvrtka Tau Ceti Ventures LLC, koja pred Okružnim sudom za Istočni okrug Teksasa tvrdi da je južnokorejski proizvođač prekršio 10 njezinih patenata vezanih uz tehnologije zaslona.

Prema navodima iz tužbe, sporni patenti obuhvaćaju rješenja za povećanje svjetline zaslona, sprječavanje burn-ina, produljenje trajanja baterije te smanjenje troškova proizvodnje.

Tau Ceti Ventures tvrdi da je Samsung navedene tehnologije koristio u širokom rasponu svojih proizvoda, uključujući modele Galaxy S25, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Watch 8, Galaxy Tab A9+, Galaxy Book 4, kao i u brojnim pametnim televizorima i monitorima.

Tvrtka pritom navodi da je Samsung bio upoznat s postojećim patentima ili je namjerno zanemario njihovo postojanje, zbog čega smatra da je navodno kršenje bilo svjesno. Od suda traži da utvrdi povredu patenata, dosudi novčanu odštetu te obveže Samsung na plaćanje sudskih troškova.

Zanimljivo je da je Tau Ceti Ventures LLC posljednjih mjeseci pokrenuo slične postupke i protiv LG-a te HP-a jer je riječ o tvrki koja se u pravilu ne bavi razvojem ili prodajem vlastitih proizvoda, već kupuje patente i potom pokušava ostvariti prihode kroz licenciranje ili sudske sporove zbog navodnog kršenja patentnih prava.