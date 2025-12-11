Sud EU smanjio Intelovu kaznu za gotovo 140 milijuna eura

Opći sud Europske unije smanjio je antimonopolsku kaznu Intelu za gotovo 140 milijuna eura, ali nije prihvatio zahtjev za potpuno ukidanje

Američka kompanija Intel ostvarila je djelomičnu pobjedu u dugogodišnjoj pravnoj bitci. Opći sud Europske unije odlučio je smanjiti antimonopolsku kaznu koja mu je ponovno izrečena, no nije u potpunosti prihvatio žalbu tvrtke za ukidanje cijele kazne, kako prenosi Investing.com.

Sud sa sjedištem u Luksemburgu presudio je da je smanjeni iznos primjereniji težini prekršaja. "Iznos od 237.105.540 eura prikladnije odražava težinu i trajanje predmetne povrede", stoji u službenoj odluci suda. Time je kazna smanjena s prvotnih 376 milijuna eura.

Ova odluka nastavak je sage koja je započela još 2009. godine, kada je Europska komisija, kao glavno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja u EU, Intelu izrekla rekordnu kaznu od čak 1,06 milijardi eura. Ta je kazna kasnije poništena na istom sudu. Komisija je 2023. godine ponovno pokrenula postupak i izrekla novu, manju kaznu od 376 milijuna eura, koja je sada dodatno umanjena.

Cijeli slučaj temelji se na Intelovim poslovnim praksama kojima je, prema tvrdnjama Komisije, pokušavao istisnuti svog glavnog konkurenta, tvrtku Advanced Micro Devices (AMD), s tržišta. Iako je sud potvrdio da je Intel doista prekršio antimonopolska pravila, zaključeno je da smanjena kazna bolje odgovara prirodi i opsegu samog prekršaja.