Sud Europske unije potvrdio Googleu kaznu od preko 4 milijarde eura

Ovime je u cijelosti odbijena žalba Googlea i Alphabeta te potvrđena presuda Općeg suda o zlouporabi vladajućeg položaja na tržištu i nametanju vlastitih pretraživača na Android uređajima

Sud Europske unije donio je konačnu odluku kojom se odbija žalba Googlea i njegove krovne kompanije Alphabet podnesena protiv ranije presude Općeg suda EU. Ovim pravorijekom potvrđena je kazna "teža" od 4 milijarde eura, izrečena zbog zlouporabe vladajućeg položaja Googleove tražilice u kontekstu operacijskog sustava Android.

Osam godina pravne bitke

Cijeli slučaj datira iz 2018. godine, kada je Europska komisija utvrdila da je Google zloupotrijebio svoj dominantni položaj na tržištu. Kompanija je, prema tadašnjoj odluci, kroz sporazume o predinstaliranju i uvjete licenciranja aplikacija nametala isticanje vlastitog pretraživača Google Search i preglednika Chrome na mobilnim uređajima koji koriste Android, operacijski sustav koji je također u Googleovom vlasništvu. Komisija je tada bila ovoj kompaniji izrekla rekordnu kaznu u visini od 4,34 milijarde eura.

Nakon što je Google pokrenuo prvostupanjski postupak, Opći sud Europske unije potvrdio je kvalifikaciju jedinstvene i trajne povrede tržišnog natjecanja. Ipak, sud je djelomično poništio dio odluke koji se odnosio na sporazume o podjeli prihoda s proizvođačima opreme i mobilnim operatorima, a kojima se uvjetovalo isključivo predinstaliranje Googleove tražilice. Zbog tog djelomičnog poništenja, Opći sud je ponovno procijenio pravorijek te smanjio konačni iznos kazne na 4.125.000.000 eura.

Iskorištavanje dominantne pozicije

Najviša sudska instanca Europske unije sada je utvrdila da Opći sud nije počinio nikakvu pogrešku koja se tiče prava kada je ocjenjivao učinke spornih ugovora na tržišno natjecanje. Prema ocjeni suda, Google i Alphabet nisu uspjeli dokazati da su preferencije korisnika ili kvaliteta usluga same po sebi razlog za uočena ponašanja na tržištu. Njihova se obrana svodila na to da Android korisnicima daje više izbora što se tiče aplikacija, a ne manje. Prema njima, ta je platforma fleksibilna i okrenuta korisnicima dok cijeli Android ekosustav omogućava inovacije, niže cijene i, najvažnije od svega, potiče konkurenciju.

Međutim, sud je potvrdio da su favoriziranjem vlastitih usluga zloupotrijebili dominantan položaj na tržištu, a nisu tek odgovarali na preferencije kupaca. Ovime bi dugogodišnja pravosudna bitka mogla biti privedena kraju, a kazna napokon plaćena. Naime, protiv ove se presude može podnijeti žalba ograničena na pravna pitanja, no ne i ona vezana uz meritum predmeta. Međutim, podnošenje žalbe neće odgoditi izvršenje kazne.