U Njemačkoj se nastavlja pravna bitka u kojoj bi adblockeri mogli biti proglašeni ilegalnima

Njemački izdavač Axel Springer dobio je novu priliku da blokiranje oglasa sudskim putem proglasi nezakonitim, nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu nižeg suda i vratio slučaj na ponovno razmatranje

Priča o adblockerima i njihovoj legalnosti u Njemačkoj je s pravne strane započela još prije desetak godina. Tada je izdavački koncern Axel Springer (vlasnik medija kao što su Bild, Die Welt i Business Insider) podigao tužbu protiv kompanije Eyeo, vlasnika rješenja za blokiranje internetskih oglasa Adblock Plus. U tužbi su tvrdili da selektivno blokiranje oglasa nije legalno i tražili načine da se ta praksa zabrani.

Prvotni pokušaji da se Adblock Plus i njegova poslovna praksa ospore na temelju zakona o tržišnom natjecanju završili su neuspjehom, a ključni trenutak dogodio se u travnju 2018., kada je njemački Vrhovni sud presudio da Eyeo nije prekršio spomenute zakone.

Treća sreća za izdavače?

Nakon poraza na polju tržišnog natjecanja, Axel Springer promijenio je strategiju i pokrenuo novu tužbu, ovoga puta temeljeći je na zakonu o autorskim pravima. U toj se tužbi navodi da Adblock Plus uklanja oglase ometanjem "programskog koda web stranica", čime krši prava izdavača. Tvrtka Eyeo odbacila je tu tvrdnju kao "gotovo apsurdnu", a sudovi su u početku stali na njihovu stranu. Regionalni sud u Hamburgu 2022. godine, a zatim i Viši regionalni sud 2023. godine, odbili su zahtjeve Axel Springera, presudivši da u procesu blokiranja oglasa nema neovlaštenog kopiranja ili prerade računalnih programa zaštićenih autorskim pravima.

Međutim, upornost izdavača dovela je slučaj pred najviši sud u zemlji, Savezni sud pravde (BGH). On je krajem prošloga mjeseca ukinuo presudu Višeg regionalnog suda u Hamburgu iz 2023. godine i vratio slučaj na ponovno razmatranje. Time je ponovno otvoreno pitanje legalnosti poslovanja tvrtki koje stoje iza alata za blokiranje oglasa. Ova sudska odluka predstavlja najnoviji preokret u više od desetljeća dugom sporu. Izdavač i dalje tvrdi da alati za blokiranje oglasa temeljno potkopavaju njegov poslovni model koji se oslanja na prihode od oglašavanja.

Mozilla: opasan presedan Povodom presude Saveznog suda pravde i iz Mozille su se oglasili na svojem kompanijskom blogu. "Osim blokiranja oglasa, korisnici često žele da im preglednik ili ekstenzije mijenjaju web-stranice kako bi poboljšali pristupačnost, zaštitili privatnost ili smanjili sigurnosne rizike. Opasnosti na mreži kreću se od phishinga i zlonamjernog koda do invazivnog praćenja i nepotrebnih elemenata koji troše resurse. Preglednici bi zato trebali korisnicima omogućiti i zaštitu i izbor", navodi Daniel Nazer, njihov savjetnik za intelektualno vlasništvo. "Ad blockeri su samo dio tog mozaika, ali važan – omogućuju prilagodbu iskustva i smanjenje rizika za sigurnost i privatnost. Ako bi Njemačka postala druga zemlja (nakon Kine) koja ih zabranjuje, to bi ozbiljno ograničilo kontrolu korisnika nad online okruženjem i moglo otvoriti put sličnim zabranama drugdje. Takav bi presedan ugrozio i druge ekstenzije koje štite privatnost ili povećavaju pristupačnost, a dugoročno bi mogao zakočiti inovacije i smanjiti otvorenost Interneta", zaključio je.

Dalekosežne posljedice

BGH je, pak, ustvrdio da je sud u Hamburgu donio svoju presudu bez prethodnog utvrđivanja ključnih temeljnih činjenica i naložio nižem sudu da ponovno ispita bitna tehnička i pravna pitanja slučaja. Ishod ovog ponovljenog postupka mogao bi imati dalekosežne posljedice za medijsku industriju i korisnike Interneta. Pobjeda Axel Springera mogla bi značajno ograničiti ili čak potpuno onemogućiti rad alata za blokiranje oglasa u Njemačkoj, s potencijalnim utjecajem i na ostatak Europe. S druge strane, tvrtka Eyeo i pobornici prava na izbor korisnika nastavit će braniti stajalište da takvi alati štite privatnost i poboljšavaju korisničko iskustvo.

Pravni zastupnici Axel Springera ističu kako se u ovom slučaju ne radi samo o zaštiti integriteta online medija. "Riječ je o pitanju može li se i u kojoj kvaliteti online novinarstvo nuditi i koristiti u budućnosti – radi se o slobodi informiranja bez paywalla. To je temeljno za demokraciju", navode iz odvjetničkog ureda koji zastupa izdavača, naglašavajući da je na kocki sam opstanak besplatnog online novinarstva financiranog oglasima.