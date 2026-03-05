U sklopu nagodbe s Epicom, Google mijenja strukturu naknada na Play Storeu

četvrtak, 5. ožujka 2026. u 20:33
Putem službenog je bloga, u objavi naslovljenoj "Nova era za izbor i otvorenost", Google potvrdio rješavanje svih sporova s tvrtkom Epic Games na globalnoj razini, što je postignuto sudskom nagodbom. No, većinu teksta u ovoj objavi kompanija je posvetila posljedicama koje će taj skupi i dugotrajni sudski proces imati na njihovu službenu trgovinu aplikacija, Play Store.

Više izbora, niže naknade

Toj platformi slijede opsežna ažuriranja poslovnog modela, koja će zahvatiti tri ključna područja: proširenje opcija naplate, uvođenje programa za registrirane trgovine aplikacija te smanjenje naknada koje plaćaju izdavači i developeri koji koriste platformu. Cijela ta opsežna inicijativa ima za cilj modernizaciju kažu iz Googlea.

Developeri mobilnih aplikacija po novome će imati veću slobodu u upravljanju transakcijama. Uz postojeći sustav naplate Google Playa, moći će integrirati vlastite sustave plaćanja unutar aplikacija ili usmjeravati korisnike na vanjske web stranice gdje će se obavljati kupnja.

Nadalje, jedan od značajnijih noviteta je program "Registered App Stores", koji je osmišljen kako bi se olakšao proces tzv. sideloadinga, odnosno instalacije aplikacija izvan službene trgovine. Trgovine koje zadovolje određene kvalitativne i sigurnosne kriterije moći će se registrirati u Googleov program, što će rezultirati jednostavnijim i bržim procesom instalacije vanjskih aplikacija za krajnje korisnike. Program će prvo biti pokrenut izvan Sjedinjenih Američkih Država, dok se u SAD-u očekuje nakon sudskog odobrenja.

Trgovine aplikacija koje odluče ne sudjelovati u ovom opcijskom programu zadržat će dosadašnji status i iskustvo instalacije bez ikakvih promjena. Cilj ove inicijative je pružiti korisnicima više načina za siguran pristup aplikacijama, istovremeno omogućujući developerima lakši doseg do publike unutar Androidovog ekosustava.

Niže naknade programerima

Google ujedno uvodi i novi model naknada kojim razdvaja troškove korištenja sustava naplate od općih servisnih naknada. Za developere u Europskom gospodarskom prostoru, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u, koji nastave koristiti Google Play sustav naplate, naknada će iznositi 5%. Istovremeno, provizija za kupnju unutar aplikacija za nove instalacije smanjuje se s 30% na 20%, dok će provizija za pretplate iznositi 10%.

Dodatne pogodnosti predviđene su za sudionike novih programa poput "Apps Experience Program" i obnovljenog "Google Play Games Level Up". Programeri koji kroz ove inicijative optimiziraju svoj softver za različite formate Android uređaja mogu ostvariti još niže stope provizija, koje se za nove instalacije spuštaju na 15%. Implementacija ovih promjena odvijat će se postupno, počevši od kraja lipnja u Europi, s potpunim globalnim dosegom planiranim do rujna 2027. godine.

Tim Sweeney, prvi čovjek Epic Gamesa i pokretač cijele ove priče, proslavio je ovu odluku na društvenoj mreži X, napisavši da Google sada otvara Android s robusnom potporom za konkurentske trgovine aplikacija i sustave plaćanja, kao i boljim uvjetima za developere – što je i bio cilj njihove tužbe protiv te kompanije, ali i Applea, koji je slične poteze već povukao.

