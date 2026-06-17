Noctua širi ponudu AIO vodenim hladnjacima za procesore

Noctuini prvi vodeni hladnjaci za procesore, NL-LC1, temelje se na Asetekovoj platformi Emma V2 uz dodatni sustav za prigušivanje buke NL-PNA1

Noctua je predstavila svoju prvu seriju all-in-one (AIO) vodenih hladnjaka za procesore pod nazivom NL-LC1. Novi modeli donose zatvoreni sustav vodenog hlađenja koji kombinira visoke performanse, tihi rad i dugoročnu pouzdanost, odnosno karakteristike po kojima je tvrtka i inače poznata.

Naime, nova serija temelji se na Asetekovoj platformi Emma V2, a Noctua je dodatno razvila vlastiti sustav za prigušivanje buke pumpe nazvan NL-PNA1. Prema navodima tvrtke, riječ je o rješenju koje smanjuje buku i vibracije pumpe pomoću troslojne zvučne izolacije i posebnog sustava prigušenja vibracija.

Foto: Noctua

Pumpa podržava tri načina rada, tihi, uravnoteženi i ručni, čime korisnici mogu prilagoditi omjer između performansi hlađenja i razine buke. Za hlađenje radijatora koriste se Noctuini ventilatori NF-A12x25 G2 i NF-A14x25 G2, koji su već poznati po visokoj učinkovitosti i tihom radu.

Serija će biti dostupna u izvedbama s radijatorima od 240, 360 i 420 milimetara, pod oznakama NL-LC1-24, NL-LC1-36 i NL-LC1-42. Korisnicima će biti dostupan i dodatni ventilator NL-ACF1 namijenjen hlađenju komponenti oko procesorskog ležišta, poput VRM-ova, memorijskih modula i M.2 SSD-ova.

Noctua ističe da hladnjaci koriste sustav montaže SecuFirm2+, dolaze s NT-H2 termalnom pastom te da imaju jamstvo od čak šest godina.

Foto: Noctua

Preporučene maloprodajne cijene iznose 219,90 eura za model NL-LC1-24, 249,90 eura za NL-LC1-36 te 279,90 eura za najveći NL-LC1-42. Dodatni ventilator NL-ACF1 prodavat će se po cijeni od 19,90 eura.

Hladnjaci su već dostupni za kupnju putem službenih Noctuinih trgovina na Amazonu, dok se dolazak kod ostalih prodajnih partnera očekuje uskoro.