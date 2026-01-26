Anbernic najavio novi bežični kontroler sa zaslonom i mjerenjem pulsa
Ako ste ikada htjeli znati koliki vam je puls dok igrate Fortnite ili Call of Duty, Anbernic ima novi kontroler koji će i to omogućiti
Anbernic je kratkim videom na YouTubeu najavio svoj drugi bežični kontroler, RG G01, koji donosi nekoliko neuobičajenih značajki za ovu kategoriju proizvoda.
Radi se, naime, o kontroleru koji na prednjoj strani ima zakrivljeni zaslon u boji za podešavanje postavki, promjenu mapiranja tipki i programiranje makronaredbi bez potrebe za izlaskom iz igre ili korištenjem dodatnih aplikacija. Uz standardnu kombinaciju tipki na kakvu smo navikli kod drugih kontrolera, na stražnjoj se strani nalaze i četiri potpuno prilagodljive tipke.
Iako je taj zaslon sam po sebi već poprilično neobičan, još više upada u oko senzor za mjerenje otkucaja srca integriran u rukohvate kontrolera. Zahvaljujući njemu, igrači na zaslonu u svakom trenutku mogu vidjeti svoj puls te dobiti upozorenje ako je, primjerice, previsok. Hoće li se ti podaci još nekako koristiti za vrijeme igranja, trenutno nije poznato.
Što se tiče povezivosti, RG G01 podržava Bluetooth i 2,4-gigahercnu bežičnu vezu, kao i žično spajanje putem USB-C kabela. Kompatibilan je s Windowsima, Linuxom, Androidom i iOS-om, a može ga se koristiti i na različitim verzijama Nintendo Switcha.
Anbernic nije objavio točan datum izlaska ovog kontrolera na tržište, niti koliko će koštati.