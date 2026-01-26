Anbernic najavio novi bežični kontroler sa zaslonom i mjerenjem pulsa

Ako ste ikada htjeli znati koliki vam je puls dok igrate Fortnite ili Call of Duty, Anbernic ima novi kontroler koji će i to omogućiti

Anbernic je kratkim videom na YouTubeu najavio svoj drugi bežični kontroler, RG G01, koji donosi nekoliko neuobičajenih značajki za ovu kategoriju proizvoda.

Radi se, naime, o kontroleru koji na prednjoj strani ima zakrivljeni zaslon u boji za podešavanje postavki, promjenu mapiranja tipki i programiranje makronaredbi bez potrebe za izlaskom iz igre ili korištenjem dodatnih aplikacija. Uz standardnu kombinaciju tipki na kakvu smo navikli kod drugih kontrolera, na stražnjoj se strani nalaze i četiri potpuno prilagodljive tipke.

Iako je taj zaslon sam po sebi već poprilično neobičan, još više upada u oko senzor za mjerenje otkucaja srca integriran u rukohvate kontrolera. Zahvaljujući njemu, igrači na zaslonu u svakom trenutku mogu vidjeti svoj puls te dobiti upozorenje ako je, primjerice, previsok. Hoće li se ti podaci još nekako koristiti za vrijeme igranja, trenutno nije poznato.

Screenshot: YouTube

Što se tiče povezivosti, RG G01 podržava Bluetooth i 2,4-gigahercnu bežičnu vezu, kao i žično spajanje putem USB-C kabela. Kompatibilan je s Windowsima, Linuxom, Androidom i iOS-om, a može ga se koristiti i na različitim verzijama Nintendo Switcha.

Anbernic nije objavio točan datum izlaska ovog kontrolera na tržište, niti koliko će koštati.