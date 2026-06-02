Corsair na Computexu 2026 predstavio novu igraću periferiju

Corsair je na ovogodišnjem Computexu predstavio nekoliko novih proizvoda za igrače, među kojima se ističu kompaktna tipkovnica Clipper Pro Mini 60, miš s integriranom Stream Deck podrškom te nove HS35 v3 slušalice

Corsair je na Computexu 2026 u Taipeiju predstavio novu igraću periferiju, što uključuje tipkovnicu, miš te slušalice u žičanoj i bežičnoj izvedbi.

Najveća novost među predstavljenim uređajima je Clipper Pro Mini 60, kompaktna tipkovnica sa 60-postotnim rasporedom tipki koja koristi Hall Effect magnetske prekidače. Tipkovnica podržava podesivu točku aktivacije tipki od 0,2 do 3,8 milimetara, a korisnicima omogućuje dodjeljivanje više funkcija jednoj tipki putem značajki Multi Action, Smart Tap i Tap Lock.

Ugrađene su i tehnologije Rapid Trigger i FlashTap SOCD, namijenjene prije svega kompetitivnim igračima. Rapid Trigger omogućuje ponovno aktiviranje tipke čim se ona minimalno otpusti, bez potrebe za potpunim vraćanjem u početni položaj, dok FlashTap SOCD upravlja istovremenim pritiskom suprotnih smjerova kretanja (primjerice lijevo i desno), osiguravajući konzistentno ponašanje tipki i preciznije izvođenje pokreta.

Osim toga, tipkovnica ima IP57 certifikat otpornosti na vodu i prašinu te se može konfigurirati putem Corsair Web Huba koji ne zahtijeva instalaciju dodatnog softvera.

Corsair Clipper Pro Mini 60 Foto: Corsair

Predstavljen je i Nightsword v2 Wireless SD, igraći miš s integriranom podrškom za Stream Deck. Na kućištu se nalazi posebna tipka koja otvara virtualni Stream Deck prikaz na zaslonu, a korisnicima omogućuje pristup prilagođenim naredbama za igre, streaming i druge aplikacije.

Miš koristi Marksman S optički senzor rezolucije do 33.000 DPI-a te podržava polling rate od 8.000 Hz u žičanom i bežičnom načinu rada.

Corsair Nightsword v2 Wireless SD Foto: Corsair

Nadalje, tu su i slušalice HS35 v3 Wireless i HS35 v3. Oba modela koriste 50-milimetarske neodimijske zvučničke jedinice, dok bežična verzija podržava povezivanje putem 2,4-gigahercne mreže, Bluetootha i kabela. Kompatibilne su s PC-jem, Macom, PlayStationom, Nintendo Switchom i mobilnim uređajima, a proizvođač navodi autonomiju baterije do 30 sati.

Žičani model HS35 v3 koristi univerzalni 3,5-milimetarski priključak te donosi istu konstrukciju i zvučnike kao bežična verzija, ali bez potrebe za punjenjem baterije, što je nekima plus.

Corsair HS35 v3 Foto: Corsair

Novi proizvodi dostupni su od 2. lipnja putem Corsairove internetske trgovine i mreže ovlaštenih prodavača. Svi modeli dolaze s dvogodišnjim jamstvom, dok cijene ovise o pojedinom tržištu i zasad nisu objavljene.