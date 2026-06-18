Logitech proširio G3 seriju novim igraćim mišem i tipkovnicom
Logitech je proširio svoju G3 seriju novim mišem i tipkovnicom, koji se pridružuju ranije predstavljenim slušalicama G325
Logitech je predstavio dva nova proizvoda u svojoj seriji igraće periferije G3, bežični miš G305 X Superlight i žičanu mehaničku tipkovnicu G316 X 98. Prema navodima tvrtke, riječ je o mišu i tipkovnici koji su namijenjeni igračima koji traže esport performanse po nešto pristupačnijoj cijeni.
Naime, miš G305 X Superlight temelji se na dobro poznatom modelu G305, ali donosi novi Hero 2 senzor rezolucije do 44.000 DPI-ja te masu od približno 59 grama. Podržva Logitechovu Lightspeed bežičnu vezu, Bluetooth i žični način rada, a uz opcionalni Pro Lightspeed prijamnik moguće je koristiti frekvenciju odziva do 8 kHz.
Iz Logitecha ističu i autonomiju veću od 130 sati, što svrstava ovaj miš među izdržljivije modele u ovoj kategoriji.
S druge strane, tipkovnica G316 X 98 koristi kompaktni raspored s 98 tipki i podržava frekvenciju odziva od 8 kHz. Opremljena je hot-swap prekidačima, RGB osvjetljenjem za svaku tipku te ugrađenim LED zaslonom i regulatorom za upravljanje postavkama i multimedijom. Tvrtka posebno ističe višeslojnu konstrukciju koja bi trebala osigurati dublji i prigušeniji zvuk tipki.
Logitech je najavio da će G305 X Superlight i G316 X 98 biti dostupni od 30. lipnja po preporučenim cijenama od 79,99 eura za miš te 119,99 eura za tipkovnicu.