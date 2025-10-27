Sharkoon je SKILLER SGP40 seriju igraćih podloga osvježio sa šest novih ilustracija

Sharkoon je unutar svoje SKILLER SGP40 serije velikih podloga za miševe i tipkovnice dodao nove modele – D12, D13, D14, D15, D16 i D17 koji donose nove ilustracije

Sharkoon je krajem prošle godine predstavio novu seriju velikih podloga za miš i tipkovnicu – SKILLER SGP40. Početna ponuda uključivala je 11 različitih ilustracija, a sada gotovo godinu dana kasnije dodano je šest novih ilustracija.

Ovoga puta među novim ilustracijama nalaze se one koje prikazuju grafite, zemlje svijeta, valove, planine i druge. Što se samih specifikacija tiče one su ostale iste – veličina podloga je 1.000 x 500 milimetara, debljina 3 milimetra, a masa 880 grama. S donje strane i dalje se nalazi gumirana baza koja sprečava pomicanje podloge tijekom žustrijih pokreta mišem.

Kako bi otisak na podlozi bio što dugovječniji i ovog puta je korištena tehnika sublimacijskog tiska. Za veću otpornost od habanja rubova, isti su opšiveni koncem. Novi modeli dobili su oznake D12, D13, D14, D15, D16 i D17.

Preporučena maloprodajna cijena je ostala ista – 29,99 €. Detaljnije informacije o novim podlogama dostupne su na službenim stranicama proizvođača.