Sharkoon predstavio bežični headset SKILLER SGH40W - s jednim punjenjem i do 35 sati rada

Novi headset iz SKILLER serije - SGH40W donosi praktičnu kombinaciju bežične i žičane upotrebe, uz dugotrajnu bateriju i pristupačnu cijenu

Sharkoon je predstavio novi gaming headset pod nazivom SKILLER SGH40W. Riječ je o modelu koji se može koristiti bežično putem 2,4 GHz veze ili klasično preko TRRS kabela, što ga čini prilagodljivim različitim scenarijima, od igranja do rada u uredu.

Headset dolazi s 53 mm driverima optimiziranim za igre i razgovore. Jastučići za uši izrađeni su u kombinaciji prozračne tkanine i umjetne kože, a mikrofon je odvojiv i opremljen pop filterom. Time se omogućuje jasnija komunikacija i jednostavno uklanjanje mikrofona kada nije potreban.

Prema službenim podacima, baterija traje do 35 sati. Punjenje se obavlja putem USB kabela (USB-C), a headset se može koristiti i dok je spojen na računalo.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena maloprodajna cijena iznosi 69,90 €.