Sharkoon SKILLER SGB15 - žičani set za gamere

SKILLER SGB15 – žičani set za gamere s membranskom RGB tipkovnicom u tri bloka i optičkim RGB mišem razlučivosti 4.200 DPI

Stjepan Bilić četvrtak, 5. veljače 2026. u 10:05
Sharkoon SKILLER SGB15
Sharkoon SKILLER SGB15

Sharkoon je u svoju ponudu računalne periferije dodao žičani set za gamere - SKILLER SGB15. Riječ je o setu kojeg čine membranska tipkovnica i miš. Tipkovnica dolazi u punom profilu – u tri bloka i opremljena je sa RGB osvjetljenim tipkama.

Tipkovnica ima ISO raspored i 105 tipki. Kapice su izrađene od ABS materijala i imaju laserom ugravirane oznake. Miš je također gamerski – ima šest tipki, opremljen je optičkim (PAW3519) senzorom maksimalne razlučivosti 4.200 DPI, a odlikuje ga i Polling rate od 1.000 Hz. Razlučivost miša moguće je podešavati prema želji od 400 do 4.200 DPI. Ovisno o tome jeste li ljubitelj MOBA ili FPS naslova.

RGB osvjetljenje na tipkovnici i mišu moguće je podešavati prema osobnoj želji i spremiti u različite profile. Prilagodba osvjetljenja na zahtjeva instalaciju dodatnog softvera, već se sve prilagođava izravno na uređajima pomoću tipki. S računalom se spajaju putem USB-A kabela dužine 180 centimetara. Kabeli su opleteni tekstilom radi bolje izdržljivosti, a radi bolje konekcije USB konektori su pozlaćeni.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Set je dostupan u crnoj boji. Preporučena maloprodajna cijena je 29,90 €.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi