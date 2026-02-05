Sharkoon SKILLER SGB15 - žičani set za gamere

SKILLER SGB15 – žičani set za gamere s membranskom RGB tipkovnicom u tri bloka i optičkim RGB mišem razlučivosti 4.200 DPI

Sharkoon je u svoju ponudu računalne periferije dodao žičani set za gamere - SKILLER SGB15. Riječ je o setu kojeg čine membranska tipkovnica i miš. Tipkovnica dolazi u punom profilu – u tri bloka i opremljena je sa RGB osvjetljenim tipkama.

Tipkovnica ima ISO raspored i 105 tipki. Kapice su izrađene od ABS materijala i imaju laserom ugravirane oznake. Miš je također gamerski – ima šest tipki, opremljen je optičkim (PAW3519) senzorom maksimalne razlučivosti 4.200 DPI, a odlikuje ga i Polling rate od 1.000 Hz. Razlučivost miša moguće je podešavati prema želji od 400 do 4.200 DPI. Ovisno o tome jeste li ljubitelj MOBA ili FPS naslova.

RGB osvjetljenje na tipkovnici i mišu moguće je podešavati prema osobnoj želji i spremiti u različite profile. Prilagodba osvjetljenja na zahtjeva instalaciju dodatnog softvera, već se sve prilagođava izravno na uređajima pomoću tipki. S računalom se spajaju putem USB-A kabela dužine 180 centimetara. Kabeli su opleteni tekstilom radi bolje izdržljivosti, a radi bolje konekcije USB konektori su pozlaćeni.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Set je dostupan u crnoj boji. Preporučena maloprodajna cijena je 29,90 €.