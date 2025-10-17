SKILLER SGP35 - Vizualno raznolike podloge za miševe s fokusom na trajnost i preciznost

Sharkoon je predstavio SKILLER SGP35 seriju podloga za miševe, dostupnu u više dimenzija i grafičkih izvedbi, s fokusom na stabilnost i kompatibilnost s modernim senzorima

Sharkoon je predstavio SKILLER SGP35, novu seriju podloga za miševe dostupnu u više dimenzija i s raznolikim dizajnerskim motivima. Korisnici mogu birati između tri veličine, najmanje M (280 × 195 mm), srednje L (355 × 255 mm) i najveće XXL (900 × 400 mm).

Model D1 pripada M kategoriji, dok su D2 i D3 klasificirani kao L modeli. Najveći modeli D4, D5 i D6 pripadaju u XXL segment. Bez obzira na veličinu, sve podloge dijele iste tehničke karakteristike. Donja strana izrađena je od gumirane površine koja sprječava klizanje podloge tijekom intenzivnog korištenja.

Gornji sloj je vodoodbojan i kompatibilan s optičkim i laserskim miševima, neovisno o grafici. Print se nanosi sublimacijskom tehnikom, što osigurava otpornost na habanje i zadržavanje vizualne kvalitete kroz vrijeme.

Rubovi su opšiveni, čime se dodatno produžuje vijek trajanja podloge. Debljina je standardizirana na 3 mm za sve modele, dok masa varira. D1 teži 100 grama, D2 i D3 170 grama, a najveći modeli D4, D5 i D6 dosežu 660 grama.

SKILLER SGP35 podloge već su dostupne na tržištu po preporučenim maloprodajnim cijenama od 5,99 € za M model, 7,99 € za L modele te 17,99 € za XXL modele.