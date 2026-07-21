Međunarodne akcije ugasile preko tisuću ilegalnih streamova Svjetskog prvenstva

Ministarstvo pravosuđa SAD-a i međunarodni partneri zaplijenili su više od 1.000 internetskih domena za bespravni prijenos utakmica upravo završenog Svjetskog nogometnog prvenstva

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je zapljenu više od tisuću internetskih domena koje su se bavile neovlaštenim prijenosima utakmica FIFA Svjetskog prvenstva 2026. godine, naravno zbog kršenja autorskih prava. Zapljene su provedene kroz tri zasebne akcije tijekom trajanja prvenstva, uključujući gotovo 400 stranica koje su bile ugašene do kraja prošloga mjeseca.

Nakon ofsajda crveni karton

Akcija pod nazivom "Operation Offsides", o kojoj smo već izvještavali, dio je napora američkih vlasti da zaštite autorska prava i smanje rizik za gledatelje od zlonamjernih softvera ugrađenih u ilegalne streaming usluge. Spomenute su se domene koristile za bespravno omogućavanje prijenosa utakmica u stvarnom vremenu. Istraga je potvrđena uz pomoć organizacije FIFA, kao i uz podršku medijskih kompanija poput beIN Media Groupa, NBC Universala, ACE-a, UFC-a te Warner Brothersa.

Uz akcije u SAD-u, više je institucija diljem zapadne hemisfere provelo opsežne mjere u sklopu "Operation Red Card". Mjere usmjerene protiv digitalnog piratstva i krivotvorenja rezultirale su blokiranjem stotina ilegalnih stranica u Južnoj Americi, uključujući 14 u Argentini, 223 u Ekvadoru, 28 u Peruu, 309 u Brazilu, 256 u Dominikanskoj Republici i 1.140 u Kolumbiji.

Druga faza te operacije, pokrenuta 10. srpnja, obuhvatila je simultane akcije u Kolumbiji, gdje je uhićeno četvero članova kibernetičke kriminalne skupine "Los Ciberinfiltrados", koja je od 2024. godine ilegalno pristupala telekomunikacijskim sustavima te prodavala piratski sadržaj, uključujući utakmice Svjetskog prvenstva.

Predstavnici nadležnih službi zaključno su istaknuli da neovlašteni prijenos utakmica narušava prava intelektualnog vlasništva i financira kriminalne organizacije, dok korisnike izlaže rizicima od krađe platnih podataka i ubacivanja zlonamjernih programa.