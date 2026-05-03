Od krađe filmova do šverca oružja: Piratstvo postaje dijelom globalnog organiziranog kriminala

Novo istraživanje razotkriva transformaciju digitalnog piratstva u sofisticirani, prekogranični ekosustav povezan s pranjem novca i trgovinom ljudima, opisujući djelovanje kao mafijaško

Sandro Vrbanus nedjelja, 3. svibnja 2026. u 10:42

Organizacije IP House i Digital Citizens Alliance (DCA) objavile su sveobuhvatno istraživanje koje ukazuje na duboku povezanost globalnih piratskih mreža i organiziranog kriminala. Izvješće pod naslovom "Organized. Piracy. Crime." rezultat je šestomjesečne istrage koja detaljno opisuje evoluciju piratstva iz izoliranih kršenja autorskih prava u visokoprofitabilne kriminalne pothvate. Ovi sustavi danas strukturom i djelovanjem u potpunosti zrcale tradicionalne kriminalne organizacije, tj. mafije.

Globalna mreža kriminala

Prema navodima Jana van Voorna, izvršnog direktora IP Housea, piratske mreže više se ne bave isključivo distribucijom ukradenog sadržaja, već djeluju kao diversificirana poduzeća duboko ukorijenjena u ilegalne grane ekonomije. Takve operacije generiraju značajne prihode putem oglašavanja, pretplata i modela "piratstva kao usluge", koristeći pritom decentraliziranu i prekograničnu prirodu digitalnog prostora za izbjegavanje zakona.

Istraživanje je otkrilo da su moderni piratski operateri sve češće povezani s teškim kaznenim djelima poput trgovine drogama, ljudima i oružjem, ilegalnim kockanjem te pranjem novca. Dokumentirani slučajevi iz Europe potvrđuju ove navode; u jednoj istrazi razbijena je mreža koja je godišnje ostvarivala prihode od 3,5 milijardi dolara, pri čemu su uz piratsku opremu zaplijenjeni droga i oružje. U Španjolskoj i Italiji zabilježeni su slučajevi gdje su grupe uključene u piratstvo istodobno provodile prevare s nekretninama.

Tom Galvin, izvršni direktor DCA-a, upozorio je da navedeni kriminalni pothvati često nesmetano djeluju iz država koje ih odbijaju procesuirati. Ističe zabrinjavajuću tendenciju u kojoj trgovci drogom postaju piratski operateri, dok se pirati pretvaraju u profesionalne perače novca, koristeći visoke profitne marže uz relativno nizak rizik od uhićenja.

Nužnost zakonskih promjena

Jedan od ključnih problema istaknutih u izvješću je nedostatak svijesti javnosti u razvijenim zemljama, jer mnogi "obični" ljudi i povremeni korisnici piratskih "usluga" nw prepoznaju vezu između piratstva i kriminala. S druge strane, pirati koriste razlike u pravnim okvirima i prioritetima provedbe zakona između različitih jurisdikcija te tako skaliraju "poslovanje" i globalno šire svoj doseg.

Zaključno, izvješće poziva na koordinirani globalni odgovor koji bi uključivao jače prekogranične mehanizme, koordinirano blokiranje pristupa web stranicama i strože kaznene smjernice. Autori povlače paralelu s prošlim desetljećima kada su se donosili novi pravni okviri za suzbijanje tradicionalne mafije, sugerirajući da je sada potreban sličan zaokret u politikama kako bi se adekvatno odgovorilo na modernu stvarnost organiziranog digitalnog kriminala.



