Pirati uhvaćeni u "ofsajdu", zaplijenjeno 400 domena za ilegalne prijenose SP-a

Američko Ministarstvo pravosuđa u suradnji je s FIFA-om i globalnim partnerima zaplijenilo stotine domena na kojima su se mogli neovlašteno gledati utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 29. lipnja 2026. u 16:00
📷 Bug/AI
Bug/AI

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država objavilo je zapljenu gotovo 400 internetskih domena koje su se koristile za ilegalno prenošenje utakmica aktualnog FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva. Prema navodima saveznih dužnosnika, ova je koordinirana akcija usmjerena na prekidanje rada međunarodnih mreža koje ostvaruju financijsku dobit iskorištavanjem globalne popularnosti ovog nogometnog turnira. Akcija je pokrenuta na temelju dokaza da su spomenute stranice kršile američke zakone o autorskim pravima nudeći prijenose utakmica u stvarnom vremenu.

Akcija i u Hrvatskoj

Opsežna antipiratska akcija službeno je nazvana "Operation Offsides", a odvijala se pod vodstvom Nacionalnog centra za koordinaciju prava intelektualnog vlasništva. Dodatne operativne aktivnosti i ometanja piratskih mreža provedena su u nekoliko europskih i južnoameričkih država, uključujući Hrvatsku, Rumunjsku, Poljsku i Kolumbiju. Američke su vlasti stranim partnerima osigurale ključne podatke i tragove koji su pomogli u preciznom identificiranju domena povezanih s ilegalnim streamingom, čime je stvoren jedinstven međunarodni front protiv digitalnih prekršitelja.

Iz Kaznenog odjela Ministarstva pravosuđa ističu da ova operacija zorno prikazuje predanost vlasti zaštiti prava intelektualnog vlasništva. S obzirom na to da su Sjedinjene Američke Države, uz Kanadu i Meksiko, sudomaćin ovogodišnjeg prvenstva, država ima izravnu odgovornost zaštititi događaj od kriminalnih aktivnosti. Domene su identificirane uz pomoć same FIFA-e, ali i ostalih medijskih i sportskih organizacija te udruženja Alliance for Creativity and Entertainment.

Obavijest istaknuta na zaplijenjenim domenama
Obavijest istaknuta na zaplijenjenim domenama

Nadležni, kao i obično, poručuju da neovlašteno emitiranje utakmica ne samo da krši zakone već izravno financira kriminalne organizacije. K tome, upozoravaju i da se posjetitelji neovlaštenih platformi izlažu znatnim sigurnosnim prijetnjama. Ilegalni streamovi često služe kao vektori za računalne napade, unutar kojih se korisnici nesvjesno otvaraju zlonamjernom softveru. Takvi propusti u digitalnoj sigurnosti mogu izravno kompromitirati osobne te financijske podatke gledatelja.

Gašenje više stotina ilegalnih stranica stoga je predstavljeno kao ključan korak pri osiguravanju da navijači prate svoje reprezentacije isključivo putem sigurnih, legalnih i autentičnih kanala.

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