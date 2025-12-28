Stranger Things i Squid Game vladaju torrentima: što su pirati najviše skidali u 2025.?

Dominacija Netflixovih naslova obilježila je piratsku scenu 2025. godine, dok fragmentiranost streaming tržišta i poskupljenja pretplata 'prisiljavaju' korisnike na ponovno okretanje neovlaštenim izvorima

Sandro Vrbanus nedjelja, 28. prosinca 2025. u 10:05
📷 Youtube/Stranger Things
Youtube/Stranger Things

Posljednja sezona Netflixove uspješnice Stranger Things ponijela je titulu najpiratiziranije TV serije na torrent stranicama u 2025. godini. Globalni fenomen uspio je na vrhu prestići korejski triler Squid Game, koji se također nalazi u samom vrhu, a također stiže iz produkcije Netflixa. Treće mjesto ove godine zauzela je HBO-ova serija The Last of Us, čime je potvrđena dominacija visokobudžetnih dramskih naslova u piratskim krugovima, kakvu vidimo već nekoliko godina u nizu.

Utjecaj tržišne fragmentacije

Godišnja analiza preuzimanja TV serija putem BitTorrent protokola pokazuje značajnu promjenu u televizijskom pejzažu od kasnih 2000-ih. Dok su nekada listama dominirale serije s tradicionalnih mreža poput "Heroja" (Heroes) i "Izgubljenih" (Lost), današnjim tržištem u potpunosti dominiraju streaming platforme. Međutim, tu dolazimo do novog, prilično izrađenog trenda.

Analitičari su primijetili da, iako većina kućanstava posjeduje barem jednu pretplatu na streaming servise, praćenje svih popularnih naslova danas zahtijeva plaćanje većeg broja različitih pretplata, koje – usput rečeno – iz godine u godinu poskupljuju. Upravo je ta fragmentacija tržišta ponovno učinila piratizaciju sadržaja relevantnom.

Podaci ukazuju na to da mnogi korisnici koji pribjegavaju torrentima zapravo imaju legitimne plaćene pretplate, no neovlaštenim izvorima se okreću kako bi nadopunili sadržaj koji im nije dostupan ili za koji ne žele plaćati dodatno. Ove godine svi vodeći streaming servisi imaju barem jedan naslov među deset najpopularnijih na piratskoj top listi, koju je ponovno sastavio TorrentFreak.

Svi po malo

Platforma Apple TV zauzela je tri mjesta u prvih deset, kao i već spomenuti Netflix. Appleovi najtraženiji naslovi među piratima bili su Severance, Silo te novi hit Pluribus. Od ostalih, među deset najpiratiziranijih svoje predstavnike imaju još Amazon Prime Video (Reacher) i FX/Hulu (Alien: Earth).

Važno je napomenuti da se ovi podaci temelje isključivo na BitTorrent prometu, koji predstavlja tek manji dio ukupnog piratskog ekosustava. Većina korisnika danas koristi ilegalne streaming stranice za koje nije moguće doći do statistika o gledanosti. Stoga, iako ljestvica pruža jasan uvid u trendove, ona ne obuhvaća puni opseg neovlaštene konzumacije TV sadržaja na globalnoj razini.

NAJPOPULARNIJE SERIJE NA TORRENTIMA 2025. GODINE
Rang Serija Platforma
1 Stranger Things Netflix
2 Squid Game Netflix
3 The Last of Us HBO Max
4 Severance Apple TV+
5 Andor Disney+
6 Reacher Amazon Prime
7 Silo Apple TV+
8 Pluribus Apple TV+
9 Wednesday Netflix
10 Alien: Earth FX/Hulu

Izvor: TorrentFreak.com 



