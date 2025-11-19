Udar Europola na ilegalne IPTV servise: ugašeno 69 stranica, pronađeni milijuni u kriptovalutama

U opsežnoj akciji Europola, EUIPO-a i španjolske policije protiv internetskog piratstva identificirano je 69 ilegalnih stranica te je praćeno kretanje kriptovaluta u vrijednosti od 47 milijuna eura

Europol je, u suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i španjolskom nacionalnom policijom, organizirao "Tjedan kibernetičke ophodnje" usmjeren na kriminal povezan s intelektualnim vlasništvom. Središte akcije bila je velika koordinirana operacija 30 istražitelja iz sjedišta EUIPO-a u Alicanteu u Španjolskoj.

Ilegalne usluge plaćane kriptovalutama

Koristeći tehnike prikupljanja obavještajnih podataka iz otvorenih izvora (OSINT) i najsuvremenije internetske alate za istragu, istražitelji su radili na identificiranju potencijalnih povreda prava intelektualnog vlasništva u digitalnom prostoru, fokusirajući se na danas najrašireniji oblik digitalnog piratstva – ilegalne IPTV usluge.

Rezultati akcije donijeli su značajan uspjeh u borbi protiv digitalnog kriminala. Identificirano je ukupno 69 stranica čiji se ukupni procjenjuje na približno 11,8 milijuna posjetitelja godišnje. Od toga je 25 ilegalnih IPTV usluga prijavljeno pružateljima usluga plaćanja u kriptovalutama, kako bi im ukinuli mogućnost zaprimanja sredstava, dok se za ostale 44 stranice istrage nastavljaju. Kroz različite račune povezane s ovim uslugama, istražitelji su ušli u trag kriptovalutama u vrijednosti od preko 47 milijuna eura.

Udar "tamo gdje najviše boli"

Fokus operacije bio je na rastućem trendu napuštanja tradicionalnih sustava plaćanja za ilegalne usluge uz prelazak na kriptovalute, za koje "ilegalci" vjeruju da im nudi veću anonimnost. Kako bi tome doskočili, istražitelji su se oslonili na inovativnu strategiju: sami su koristili kriptovalute za kupnju spornih usluga, što im je omogućilo identifikaciju počinitelja, tj. ilegalnih prodavatelja IPTV-a.

Ovakav pristup omogućuje udar na "pirate" tamo gdje ih najviše boli – financije, kaže Europol. Identificiranjem, praćenjem i uspješnim gašenjem kriptoračuna ilegalnih servisa, izravno se ometa tijek novca zarađenoga kriminalnim radnjama. Više od 15 zemalja i organizacija iz privatnog sektora pridružilo se Europolu u ovom zajedničkom naporu, s posebnim naglaskom na suzbijanje ilegalnih streaming usluga i raznih vrsta internetskog kršenja intelektualnog vlasništva.