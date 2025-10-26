UEFA ulazi u antipiratsku koaliciju, počinje odlučna borba za zaštitu sportskih prijenosa uživo
Europska nogometna federacija postala je prvi sportski nositelj prava koji se pridružio vodećoj svjetskoj koaliciji za borbu protiv digitalnog piratstva ACE, s primarnim ciljem zaštite prijenosa uživo i prihoda
Krovna europska nogometna organizacija UEFA službeno se pridružila Savezu za kreativnost i zabavu (ACE), vodećoj svjetskoj koaliciji posvećenoj borbi protiv digitalnog piratstva. Tim je potezom UEFA postala prvi nositelj sportskih prava koji je pristupio ACE-u, pridonoseći time širim naporima industrije u zaštiti vrijednosti kreativnog i sportskog sadržaja na globalnoj razini, objavljeno je iz ACE-a.
Fokus na prijenose uživo
Ovim partnerstvom UEFA i UC3, entitet koji nadzire komercijalizaciju prava UEFA-inih klupskih natjecanja, jačaju svoju poziciju u globalnom djelovanju protiv piratstva. ACE inače okuplja više od 50 velikih medijskih tvrtki i studija u koordiniranom nastojanju suzbijanja piratstva koje ugrožava integritet digitalnog ekosustava, a vrlo često organiziraju velike "racije" u kojima se s Interneta uklanjaju piratske stranice i plijene domene korištene za ilegalnu distribuciju sadržaja.
Dosad se ta koalicija uvelike fokusirala na filmske i televizijske sadržaje, no ulaskom UEFA-e bit će osnažen i odjel za prijenose uživo. UEFA će tamo igrati aktivnu ulogu unutar posebnog odjela "Live Tier", koji koordinira akcije usmjerene specifično na piratske operacije koje uključuju sportske prijenose uživo. Suradnjom s tijelima za provedbu zakona i drugim partnerima, cilj je provoditi akcije koje će razbiti takve ilegalne operacije diljem svijeta.
Članovi odjela "Live Tier" dijele podatke u stvarnom vremenu, surađuju s privatnim sektorom i policijskim snagama, a u radu koriste globalne centre, procese i tehnologiju posvećenu rješavanju izazova piratstva tijekom samih utakmica.
Zaštita prihoda
Charles Rivkin, predsjednik ACE-a, izjavio je: "Pridruživanjem UEFA-e najvećoj svjetskoj koaliciji protiv piratstva jačamo našu borbu za otkrivanje, odvraćanje i razbijanje online piratstva". Naglasio je da članstvo UEFA-e osnažuje sposobnost ACE-a da brani sportski sadržaj od zlonamjernih aktera u stvarnom vremenu te pojačava doseg napora zaštite nogometnih navijača i distributera globalno.
UEFA i UC3 ostaju duboko posvećeni zaštiti interesa vlasnika televizijskih prava. U obavijesti se ističe da prihodi od medijskih prava UEFA-inih natjecanja podupiru održivost nogometa, kako na profesionalnoj tako i na amaterskoj razini. Ti prihodi također podržavaju razvojne inicijative diljem šireg europskog nogometnog ekosustava, pa ih je ključno zaštititi borbom protiv digitalnog piratstva.