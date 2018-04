Canon IVY, prijenosni pisač za fotografije

Canon je predstavio dimenzijama malen, a mogućnostima velik pisač – IVY. Iza ovog naziva krije se prijenosni pisač koji stane u dlan jedne ruke i koji je predviđen za ispisivanje fotografije koje ste napravili u hodu sa svojim mobitelom, fotoaparatom ili nekim drugim prigodnim uređajem.

Dimenzije pisača su 11,9 x 8,1 x 1,8 centimetara, a masa mu je tek 160 grama. Samo korištenje pisača je vrlo jednostavno – fotografije koje ste snimili potrebno je putem Bluetooth mreže poslati na pisač. I to je to. Pisač je kompatibilan i sa najpopularnijim (zapravo jedinim živućim) platformama, a to su Android i iOS. Za njih je Canon izradio aplikaciju Canon Mini Print koju možete preuzeti s Google Play i App Store trgovina.

Kao i većina sličnih pisača tako i Canonov IVY za ispisivanje fotografija koristi ZINK Zero Ink tehnologiju. Veličina ispisanih fotografija je 2 x 3 inča i otporne su na vodu i mrlje. Korisnici mogu birati između običnog ili samoljepljivog papira u slučaju da žele izraditi naljepnice.

Brzina ispisa je malo sporija u odnosu na klasične Inkjet i laserske pisače te za jednu fotografiju treba oko 50 sekundi. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.

Pisač se može nabaviti u tri boje – Rose Gold, Mint Green i Slate Gray. Cijena pisača je oko 130 USD, a cijena jednog paketa papira oko 10 USD (25 listova) i 25 USD (50 listova).