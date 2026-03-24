AI skladao, botovi "slušali": Amerikanac priznao krivnju za prevaru streaming servisa

"Glazbenik" Michael Smith priznao je sudjelovanje u složenoj shemi kojom je, koristeći AI generiranu glazbu i vojsku botova, od streaming kompanija protuzakonito izvukao više od osam milijuna dolara

Sandro Vrbanus utorak, 24. ožujka 2026. u 17:18

Michael Smith iz Corneliusa u Sjevernoj Karolini priznao je krivnju pred američkim okružnim sucem za urotu u svrhu počinjenja mrežne računalne prevare. Prema navodima tužiteljstva, Smith je orkestrirao dugogodišnju operaciju usmjerenu protiv najvećih svjetskih platformi za streaming glazbe, poput Amazon Musica, Apple Musica, Spotifyja i YouTube Musica. Njegov je cilj, kaže sud, bio manipulirati sustavom isplate tantijema koji se temelji na broju preslušavanja pojedinih skladbi.

Automatizacija lažnih slušanja

Kako bi osigurao dovoljnu količinu sadržaja za svoju shemu, Smith se okrenuo generativnoj umjetnoj inteligenciji kojom je stvorio stotine tisuća pjesama. Iako glazba nepoznatih autora i vrlo upitne kvalitete u regularnim uvjetima ne bi privukla značajan broj slušatelja, optuženik je taj problem "riješio" stvaranjem goleme mreže automatiziranih korisničkih računa, odnosno botova, koji su simulirali aktivnost stvarnih korisnika i "preslušavali" njegove AI-generirane skladbe.

O tom smo slučaju izvijestili u rujnu 2024. godine, kad je protiv 54-godišnjeg Smitha bila podignuta optužnica, a sada stiže i vijest o njegovom priznanju krivnje. Smith je pred sudom priznao da je kreirao tisuće lažnih profila na streaming servisima te koristio specijalizirani softver kako bi ti računi neprestano reproducirali njegove AI generirane skladbe. Da bi izbjegao detekciju i sigurnosne mehanizme platformi, automatizirani su procesi bili programirani da variraju lokacije i pjesme koje se slušaju, čime se oponašalo ponašanje ljudskih slušatelja. Na taj je način spriječeno uočavanje anomalija koje bi se pojavile da je samo nekoliko pjesama zabilježilo milijarde slušanja.

Zaradio 8 milijuna USD

Ovom drskom metodom, kako je sud opisuje, Smith je uspio generirati milijarde lažnih streamova, što mu je u konačnici donijelo protupravnu imovinsku korist veću od osam milijuna dolara. Američki državni odvjetnik ističe da je, iako su pjesme i slušatelji bili lažni, ukradeni novac bio itekako stvaran. Sredstva su to izravno oteta od stvarnih umjetnika i nositelja prava kojima bi taj novac pripao iz zajedničkog fonda tantijema.

U sklopu sporazuma o priznanju krivnje, Smith je pristao na oduzimanje imovine u iznosu od 8.091.843,64 dolara, što odgovara iznosu stečenom prijevarom. Za kazneno djelo urote za mrežnu prijevaru zakonom je propisana maksimalna kazna od pet godina zatvora. Iako je zakonski maksimum definiran, konačnu će presudu donijeti sudac uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja. Izricanje presude zakazano je za 29. srpnja.

