Do Kwon, kreator TerraUSD, na sudu priznao obmanu ulagača i nagodio se s tužiteljstvom

Nekoć istaknuti kriptopoduzetnik priznao je na saveznom sudu u New Yorku da je lažirao stabilnost svoje kriptovalute TerraUSD, što je dovelo do jednog od najvećih krahova u povijesti tržišta kriptovaluta

Posrnuli južnokorejski poduzetnik Do Kwon, koji stoji iza dviju kriptovaluta čiji je slom 2022. godine izbrisao procijenjenih 40 milijardi dolara tržišne vrijednosti, ovog je utorka priznao krivnju po dvjema točkama optužnice pred saveznim sudom u New Yorku. Danas 33-godišnji suosnivač singapurske tvrtke Terraform Labs te kreator valuta TerraUSD i Luna, priznao je krivnju na saslušanju i time promijenio svoj iskaz iz siječnja, kada se izjasnio da nije kriv po devet točaka optužnice, koje su uključivale i prevaru s vrijednosnim papirima te pranje novca.

Lažirao stabilnost coina

Optužen je da je od 2021. godine obmanjivao ulagače o stabilnosti TerraUSD-a, takozvanog "stablecoina" dizajniranog da održava vrijednost od jednog američkog dolara. Prema sporazumu s tužiteljstvom, Kwonu prijeti kazna do 25 godina zatvora, no tužitelji su najavili da će se zalagati za kaznu ne dulju od 12 godina, pod uvjetom da preuzme odgovornost za svoja djela. Izricanje presude zakazano je za 11. prosinca. Kwon se inače nalazi u američkom pritvoru od izručenja iz Crne Gore, koje se dogodilo krajem prošle godine.

Tužitelji su naveli da je Kwon, kada je TerraUSD u svibnju 2021. pao ispod svoje ciljane vrijednosti od jednog dolara, uvjeravao ulagače da je računalni algoritam poznat kao "Terra Protocol" automatski vratio vrijednost coina. U stvarnosti, dogovorio je da tvrtka za visokofrekventno trgovanje tajno kupi milijune dolara vrijednosti tokena kako bi umjetno poduprla njegovu cijenu. Te lažne tvrdnje potaknule su male i institucionalne ulagače na kupnju digitalnih proizvoda Terraform Labsa.

To je, prema tužiteljstvu, dovelo do toga da je vrijednost Lune – druge, tradicionalnije kriptovalute usko povezane s TerraUSD-om – do proljeća 2022. godine narasla na 50 milijardi dolara, neposredno prije potpunog kolapsa sustava. "Davao sam lažne i obmanjujuće izjave o tome zašto je TerraUSD vratio svoju vrijednost, propustivši otkriti ulogu trgovačke tvrtke u tome. Ono što sam učinio bilo je pogrešno", izjavio je Kwon na sudu, ispričavši se za svoje postupke, kako prenosi Guardian.

I kod kuće ga čeka proces

Osim ovog kaznenog postupka, Kwon se još prošle godine nagodio u građanskoj parnici s američkom Komisijom za vrijednosne papire (SEC). U sklopu te nagodbe, teške 4,55 milijardi dolara, pristao je platiti kaznu od 80 milijuna dolara te mu je trajno zabranjeno sudjelovanje u transakcijama na kripto tržištu.

Kao dio dogovora u ovom postupku, američki tužitelji neće se protiviti Kwonovom potencijalnom zahtjevu za prebacivanje u inozemstvo nakon što odsluži polovicu svoje kazne u SAD-u. To otvara mogućnost da ostatak kazne služi u nekoj drugoj državi, vjerojatno u rodnoj Južnoj Koreji gdje ga također čekaju optužnice.