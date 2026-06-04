Europol stao na kraj piratima sportskih i filmskih kanala, ugasio 27 tisuća ilegalnih streamova

Međunarodna operacija KRATOS 2, koordinirana iz Bugarske uz podršku Europola, rezultirala je uhićenjem 29 osoba i uklanjanjem više tisuća ilegalnih linkova za prijenos sportskih i filmskih kanala

Sandro Vrbanus četvrtak, 4. lipnja 2026. u 18:08
📷 Bug/AI
Bug/AI

U opsežnoj međunarodnoj operaciji pod kodnim imenom KRATOS 2, koju je koordinirala Bugarska uz podršku Europola, zadat je snažan udarac organiziranim kriminalnim mrežama koje su ostvarivale milijunske zarade ilegalnim omogućavanjem pristupa sportskim prijenosima, filmovima i televizijskim kanalima. Sedmomjesečna operacija provodila se od rujna 2025. do travnja 2026. godine, a okupila je tijela za provođenje zakona iz cijele Europe, pa i Hrvatske, s ciljem uništavanja kriminalne infrastrukture koja omogućuje rad ilegalnih IPTV usluga i neovlaštenih streaming platformi.

Sofisticirani organizirani kriminal

Zajedničkim naporima istražitelja identificirano je 86 osumnjičenika, obavljeno je 148 pretraga domova te je uspješno razbijeno devet organiziranih kriminalnih skupina. Pravosudnim tijelima upućeno je 59 predmeta, dok su trenutačno aktivne 72 kaznene istrage. Operacija je rezultirala prijavljivanjem 169 domena i uklanjanjem 27.332 ilegalna URL-a.

Istražitelji u svojem priopćenju ističu da se organizirani kriminal uspješno prilagođava digitalnom okruženju. Skupine koje stoje iza ilegalnih streaming usluga sve se više oslanjaju na naprednu tehničku infrastrukturu, pri čemu svjesno odvajaju web stranice namijenjene korisnicima od poslužitelja koji udomljuju ilegalni sadržaj, distribuirajući potom te usluge u nekoliko država kako bi izbjegle otkrivanje.

Osim što generiraju znatne prihode, ovakve usluge krajnje korisnike izlažu ozbiljnim kibernetičkim rizicima. Među njima se posebno ističu opasnosti od zaraze zlonamjernim softverom, špijunskim programima, a tu su i moguće krađe osobnih podataka te ostali oblici prevara. Iz tog razloga, istražitelji se nisu fokusirali isključivo na gašenje samih web stranica, već su ciljali širi kriminalni ekosustav koji podržava ove usluge, što je omogućilo prikupljanje ključnih obavještajnih podataka o upravljačkim i tehničkim strukturama tih organiziranih skupina.

Podrška privatnog sektora

Tijekom provođenja operacije ostvarena je i suradnja s partnerima iz privatnog sektora, čiji obavještajni podaci su dali velik doprinos uočavanju i prekidanju rada kriminalnih infrastruktura povezanih s piratskim uslugama. Bili su to sportske lige, medijske kuće i antipiratske organizacije. Kroz ovu suradnju nadležna su tijela otkrila dodatnih 4.370 novih domena povezanih s piratskim aktivnostima te 18.331 IP adresu koje se dovode u vezu s ilegalnim uslugama.

Zahvaljujući zajedničkom radu javnog i privatnog sektora, prijavljeno je još 397.384 URL-ova radi suspenzije ili uklanjanja, a locirano je i 126.979 dodatnih objekata kojima se krše autorska prava. Ovakav sveobuhvatan pristup omogućio je policijskim snagama da identificiraju ključne osumnjičenike uključene u tehničko vođenje i upravljanje platformama, umjesto pukog uklanjanja pojedinačnih internetskih stranica, kažu iz Europola.

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