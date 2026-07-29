FSB optužio osnivača Telegrama za pomaganje teroristima

Ruska sigurnosna služba optužila je Pavela Durova za potpomaganje terorizma, a vlasti ujedno pojačavaju i restrikcije nad njegovom aplikacijom

Otprilike dvije godine nakon što je, zbog nedostatka moderiranja ilegalnog sadržaja, osnivač Telegrama bio uhićen u Francuskoj, stiže mu i optužnica iz rodne mu Rusije. Tamošnja glavna obavještajna agencija FSB objavila je u srijedu da je protiv Pavela Durova, osnivača popularne aplikacije za razmjenu poruka, podignuta optužnica za potpomaganje terorizma.

Želja za većom kontrolom

Optužbe protiv Durova, koji je započeo karijeru u Rusiji prije odlaska u inozemstvo, dolaze u trenutku kada ruske vlasti sve više ograničavaju rad Telegrama. Ovaj potez dio je dugoročnih nastojanja Kremlja da stavi Internet pod veću kontrolu, što se dodatno intenziviralo nakon početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

Služba FSB sada je optužila upravu Telegrama za propuste pri uklanjanju brojnih kanala, chatova i botova koje, prema njihovim tvrdnjama, ukrajinske obavještajne službe te terorističke i ekstremističke organizacije koriste za pripremu i koordinaciju sabotaža, terorističkih činova, masovnih ubojstava i kibernetičkih prijevara u Rusiji. Prema navodima FSB-a, te su aktivnosti rezultirale brojnim ljudskim žrtvama. Ruska agencija posebno je istaknula da ukrajinske sigurnosne službe koriste Telegram kako bi vrbovale Rusije za sabotaže i terorističke aktivnosti.

Kratki odgovor Telegrama

Durov je ranije ove godine potvrdio da su ruske vlasti protiv njega pokrenule kazneni postupak, optuživši ih da izmišljaju razloge za ograničavanje pristupa Telegramu s ciljem suzbijanja prava na privatnost i slobodu govora. Ukoliko bude osuđen u Rusiji, osnivaču platforme prijeti kazna doživotnog zatvora.

Telegram je inače aplikacija za enkripcijom zaštićeno dopisivanje koja, očito, "smeta" mnogim vlastima – kako "zapadnima" tako i ruskima. Osnovana je 2013. godine, a trenutačno, prema vlastitim podacima, broji više od milijardu korisnika. Nije tajna da se intenzivno koristi na obje strane u rusko-ukrajinskom sukobu.

Nakon optužbi FSB-a iz kompanije su se putem službenog računa na društvenoj mreži X obratili javnosti tek – prigodnom fotografijom, koju donosimo u nastavku.